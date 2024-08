Wiesloch. (slt) Das erste Wochenende des jährlichen "Winzerfests im Park" steht bevor: Das gemütliche Verweilen im Gerbersruhpark sowie ein buntes Rahmenprogramm samt Angeboten der lokalen Winzer und Vereine warten auf die Besuchenden. Los geht es am heutigen Freitag, 23. August, bis 26. August ab 17 Uhr, weiter geht es am nächsten Wochenende vom 30. August bis zum 1. September.

> Das Weindorf öffnet zum Auftakt am Freitag, 23. August, ab 17 Uhr im Pavillon des Gerbersruhparks bestehend aus den Wieslocher Winzern des Weinguts Holfelder, die Winzer von Baden und Winzer Matthias Spies. Aber auch das Weingut Ihle aus Rauenberg, das Weingut Adrian Zimmer aus Odenheim und das Weingut Bosch aus Kronau schenken ihre Tropfen aus. Das Weindorf ist an beiden Wochenenden von 17 bis 23 Uhr, sonntags von 15 bis 23 Uhr geöffnet.

> "The Shades of Soul" spielt am Freitag, 23. August, ab 19.30 Uhr im Gerbersruhpark: Etwa zehn Musikerinnen und Musiker möchten mit Klassikern aus Soul und Funk für gute Stimmung sorgen und auf eine Reise in die 1970er- und -80-Jahre mit Liedern von Whitney Houston, Michael Jackson oder Tina Turner einladen.

> Das Bacchus-Turnier der TSG Badmintonabteilung beginnt am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, jeweils um 9 Uhr in der Sporthalle am Stadion und der Helmut-Will-Halle. Willkommen sind Erfahrene und Hobbysportler.

> Die offizielle Festeröffnung mit dem Kurpfälzischen Fanfarenzug, der Krönung der Kurpfälzischen Weinhoheiten und Oberbürgermeister Dirk Elkemann findet am Samstag, 24. August, um 18 Uhr im Gerbersruhpark statt. Im Anschluss folgt im Pavillon mit der Olli Roth Band ein musikalisches Rahmenprogramm: Die Musikerformation möchte das Publikum mit einem für Roth typischen "acoustic Country-Rocking-Blues"-Sound überzeugen.

> Das Boule-Turnier der Wieslocher Boule Freunde beginnt am Sonntag, 25. August, ab 9.30 Uhr auf der Boule-Anlage am Schwimmbad. Teilnehmen kann jeder für eine Startgebühr von fünf Euro. Das gesamte Startgeld wird als Preisgeld ausgeschüttet.

> Zum ökumenischen Picknick-Gottesdienst im Gerbersruhpark sind ebenfalls am Sonntag, 25. August, alle Interessierten um 14.30 Uhr eingeladen.

> Beim bunten Kindernachmittag, unterstützt durch die Firma Rewe, kommen die Kleinsten am Sonntag, 25. August, ab 15 Uhr auf ihre Kosten. Neben Hüpfburg, Kinderschminken, einer Bastel- und Malecke und einer Kinder-Show mit Zauberei und Ballonmodellage, dreht sich auch ein Kinderkarussell im Park.

Ort des Geschehens

> Der Abend der Musikvereine findet am Sonntag, 25. August, ab 18 Uhr statt: mit Beiträgen des Akkordeonclubs Wiesloch, der Liedertafel Altwiesloch, dem Musikverein Baiertal und der Stadtkapelle Wiesloch. Zu hören sind schwungvolle, romantische Stücke, Weinlieder sowie Klassiker und moderner Pop.