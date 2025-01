Von Philipp Weber

Weinheim/Heddesheim. Achim Weitz ging es wie vielen Mediennutzern: Man sieht und liest viel von Feuerwehreinsätzen, ohne je selbst betroffen zu sein. Für ihn sollte sich das am Freitagnachmittag ändern. "Eigentlich war es keine große Sache", so der seit Januar 2022 amtierende Bürgermeister von Heddesheim. Aber es sei schon eine Erfahrung gewesen, die in Erinnerung bleibt. Folglich teilte er sein Erlebnis auf Facebook, wo er sich gleich bei der Feuerwehr Weinheim bedankte. Denn seine Frau, er und ein weiteres Paar steckten in einer einigermaßen misslichen Lage.

Was war passiert? Weitz und seine Ehefrau waren am Freitag nach Weinheim gefahren. Im Mult-Zentrum erledigten sie Einkäufe. Sie stiegen dort in einen der vier Personen-Aufzüge des Shoppingcenters. Der sollte das Ehepaar Weitz und ein weiteres Pärchen vom Erdgeschoss in den ersten Stock bringen. "Als wir schon oben waren, hat es heftig gerumpelt und geruckelt. Dann tat sich nichts mehr, auch die Tür ging nicht auf", beschreibt Weitz die Situation. Der Heddesheimer Bürgermeister saß in der Nachbarkommune fest.

Die Eingeschlossenen betätigten den Knopf, der das Notrufsystem in Gang setzt. Damit folgten sie einem an der Kabinenwand befestigten Hinweisplan. Und tatsächlich: "Eine Frauenstimme meldete sich bei uns in der Aufzug-Kabine", so Weitz. Die Unbekannte habe den Festsitzenden versprochen, den Notdienst zu informieren. "Sie sagte noch, sie müsse nun die Leitung zu uns kappen, um die Techniker informieren zu können." Die Eingeschlossenen warteten. Und warteten. "In den Hinweisen für technische Störungen stand etwas von 30 Minuten", erinnert sich Bürgermeister Weitz. Aber auch nach einer halben Stunde tat sich nichts. Die Frauenstimme sei kein zweites Mal erklungen.

"Wir Passagiere waren relativ entspannt, denke ich", rekapituliert Weitz: "Niemand hatte Panik." Das hätte freilich anders sein können. Daher wundert er sich sehr darüber, dass die Gegensprechanlage einfach stumm blieb. "Ich bin sicherlich kein empfindlicher Typ, und die Aufzüge im Multzentrum sind auch nicht allzu eng", meint der sportbegeisterte Verwaltungschef. Aber ja: Das Eingeschlossen-Sein bei ungewissen Aussichten auf "Rettung" werde irgendwann "sehr unangenehm".

Weitz wollte nicht länger untätig bleiben. Handyempfang war vorhanden. Und an einem kompetenten Ansprechpartner fehlte es ebenso wenig: "Ich habe ,meinen’ Feuerwehrkommandanten angerufen", erklärt Weitz. Daniel Schmidt ging ran. Er riet seinem Bürgermeister, das Handy gleich weiter zu nutzen und die 112 zu wählen. "Ich hatte zuerst Bedenken. Man wählt diese ja eigentlich nur in höchster Not", sagt Weitz. Aber er und die anderen saßen nun seit einer knappen Dreiviertelstunde fest, auch die Luft wurde nicht besser.

Weitz setzte den Notruf ab. Dann sei alles ganz schnell gegangen, berichtet er. Nur drei, vier Minuten nach dem Telefonat hörte er ein Martinshorn. Wenige Momente später waren die Einsatzkräfte da. "Sie haben zuerst im Erdgeschoss nachgeschaut, dann kamen sie in den ersten Stock." Die Tür ging auf. "Wir mussten einen großen Schritt nach unten machen, um aussteigen zu können", so Weitz. Offenbar war der Fahrstuhl gar nicht wirklich stecken geblieben, sondern ein Stück zu weit nach oben gefahren. Die jungen Feuerwehrleute hätten ihre Aufgaben routiniert und professionell erledigt, lobte Weitz. Auf sie sei 100-prozentiger Verlass gewesen. Viel länger hätte es aber auch nicht mehr dauern dürfen, meint er mit Blick auf das andere Paar: Der Frau habe das Ende des Wartens sichtlich gut bekommen.

Auch Weinheims OB Manuel Just erfuhrt von dem Malheur seines Amtskollegen. Weitz hatte ihn kurz vor seiner Befreiung noch per WhatsApp darüber informiert, dass er gerade auf die Weinheimer Wehr warte. "Deine Truppe ist unterwegs. Mal schauen, ob sie was taugt", schrieb er Just. Diese Frage kann der Heddesheimer Rathauschef nun selbst beantworten: "Sie taugt was!"

> Eine Stadt, viele Aufzüge: Wer denkt, eine zum Teil ländlich geprägte Stadt wie Weinheim habe kaum Aufzüge, der irrt. Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach fallen auf Anhieb viele Gebäude und Vorrichtungen ein, die ohne die elektrische Beförderung mehr oder weniger nutzlos wären: der Hauptbahnhof, der Windeckplatz, das Karlsberg-Carré, das Multzentrum oder die hohen Wohnhäuser in der Weststadt. Von Klinik- und Pflege-Einrichtungen gar nicht zu reden. Aufzüge und Notöffnungen sind daher ein Thema für die Weinheimer Wehr.

> Einsätze an Aufzugsanlagen: Eines vorweg: Das Thema ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Auch ein Profi wie Mittelbach will sich hier nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Prinzipiell gilt: Jeder Aufzug hat eine Notsteuerung, mittels der eine feststeckende Kabine auf Etagenhöhe gebracht wird. Erst wenn die Kabine dort angekommen ist, lässt sich die Tür per Systemschlüssel von außen öffnen. Obwohl in erster Linie Notdienste oder Haustechniker zuständig sind, ist die Feuerwehr oft gefordert. Mittelbach spricht von 35 bis 40 derartigen Einsätzen pro Jahr. 2024 habe sich die Wehr neu aufgestellt in puncto Aufzugsöffnung, sagt er: Erst im Herbst hätten 24 Kräfte eine der Schulungen erhalten, die der mittelständische Industrieverband VFA Interlift anbietet. Weitere Schulungen sollen folgen. web