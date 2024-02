Neckargemünd. (cm) Der geplante Windpark auf dem Lammerskopf zwischen Schönau, Heidelberg und Neckargemünd sorgt weiter für Diskussionen – so auch jüngst im Neckargemünder Gemeinderat. Dort sprach der Umweltaktivist Reinhard Ding vom Verein "Birnbaum" eine große Baumfällaktion im Bereich des Grundstücks an, das die Stadt für den Windpark zur Verfügung stellen will. Er vermutete, dass es sich

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote