Walldorf. (RNZ) Die Gemütlichkeit und die Herzlichkeit waren überall spürbar und verleiteten die Besucherinnen und Besucher dazu, länger zu bleiben – trotz der winterlichen Temperaturen. Zur Feier des ersten Advents im Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf strömten die Gäste von Anfang an in großer Zahl herbei. "Das war jetzt mal richtig schön hier", hörte man den einen oder anderen beim Weggehen sagen.

Die Jugend des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf empfing die Besucher mit einem eigenen Stand. Der Kinderpunsch und die eigens hergestellten Artikel zeigten das Engagement der Jugend. Am Stand des Tierschutzvereins erhielten die Besucher Glühwein, die neue Tierschutzzeitung und selbst gebackene Kekse – die bereits am frühen Nachmittag ausverkauft waren.

Der traditionelle Kreativmarkt war in die Eventhalle des Tierheims umgezogen, damit die Besucher mehr Komfort und mehr Platz zum Einkaufen hatten. Man hatte eine neue gemütliche Sitzecke im eigentlichen Carport geschaffen. Dort sorgte der Kinderchor "Sound meets Voices" der Waldschule in Walldorf für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Petra Bienhaus, Leiterin der Musik-AG, hatte mit den Kindern eine breite Liedauswahl einstudiert: "Wir bereiten unser Programm ja bereits im August vor, daher haben wir nicht nur Weihnachtslieder dabei."

Birgit Schneidewind vom Tierschutzverein bedankte sich bei den Kindern und erklärte: "Ihr habt uns heute mit eurem Lied ,Ich bin Ich’ eine gemeinsame Botschaft geschenkt. Jeder von euch und von uns ist so, wie er ist, einfach toll. Dasselbe gilt auch für jedes einzelne Tier, das bei uns im Tierheim ein vorübergehendes Zuhause gefunden hat." Davon konnten sich die Gäste beim anschließenden Rundgang überzeugen. Jeder Zwinger war geschmückt, jede Tür erstrahlte in adventlicher Deko.

Am Ende hieß es: Flammkuchen ausverkauft, Eintopf ausverkauft, Glühwein ausverkauft, Kuchen fast ausverkauft. Es war ein erfolgreicher Tag für den Tierschutzverein: "Wir sind so glücklich, dass die Menschen uns und unsere Arbeit hier so sehr unterstützen. Wir brauchen diese Unterstützung auch weiterhin, denn wir benötigen dringend ein neues Katzenhaus." Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins, stand den ganzen Tag Rede und Antwort über die weiteren Pläne des Vereins. Ein herzlicher Dank galt abschließend den vielen ehrenamtlichen Helfern.