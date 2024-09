Bretten. (dpa) Bei einem SEK-Einsatz in Bretten-Bauerbach ist am Montagvormittag ein 84-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und Zugriff auf eine Schusswaffe gehabt haben, teilte die Polizei mit.

Er soll sich seiner Familie gegenüber verdächtig verhalten haben, wie es in der Mitteilung hieß. Dann habe er sich gegen 9.10 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen in seiner Garage in der Kronenstraße eingeschlossen, wo er einer Zeugin zufolge Zugriff auf eine Schusswaffe hatte. Umliegende Wohnhäuser seien vorsorglich geräumt worden. Von einer Gefahr für Unbeteiligte sei nicht ausgegangen worden.

Ort des Geschehens

Das Spezialeinsatzkommando nahm den Senior laut der Mitteilung gegen 13.50 Uhr schließlich in der Garage vorläufig fest. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.