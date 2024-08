Heidelberg (pol/jsu) Am Montagmittag um 14.40 Uhr kam es zu einem Fahrradunfall in der Klingenteichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 29-Jährige zügig mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Anlage und stürzte dann aus bislang unbekannten Gründen, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer und zog sich im Gesicht schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Während der Unfallaufnahme musste die Klingenteichstraße bis 15.20 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06221/18570 entgegen.