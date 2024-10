Ludwigshafen. (dpa) An drei Schulen in Ludwigshafen sind am Freitagmorgen Drohschreiben gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um Bombendrohungen. Sie seien von Experten des Landeskriminalamts untersucht und als nicht ernsthaft eingestuft worden.

Die Kriminalpolizei habe dennoch die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die