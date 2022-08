Und auf die will man nicht verzichten, wie Dieter Kautzmann, Leiter der Abteilung Bildung und Generationen im Mosbacher Rathaus, betont. Die 25.000 Euro, die man durch die Nicht-Fortführung des Programms verliert, habe er nun im Rechnungsamt angemeldet. Sprich: Die Stadt zahlt die Stelle der ausgebildeten Sprachförderkraft dann womöglich aus eigener Tasche. "Denn wir können darauf nicht verzichten", so Kautzmann. Darüber ...

Kinderbetreuung: Umfrage sieht weiterhin Personalprobleme in Kitas

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es derzeit zwei Sprach-Kitas, eine ist der kommunale Kindergarten Waldsteige in Neckarelz . "Häufig sind wir mit der Situation konfrontiert, dass Kinder mit drei Jahren zu uns kommen, und kaum oder gar kein Wort Deutsch können ", erklärte Elke Dossinger, Leiterin des Kindergartens, zum Start des Programms vor sechs Jahren. Der Start, die Verständigung seien für diese Kinder oft schwierig. Deshalb habe man sich auch für das Programm beworben. Denn, so Dossinger: "Gerade die alltagsintegrierte Sprachförderung bietet zahlreiche Möglichkeiten."

Auch die CDU im Neckar-Odenwald-Kreis fordert, die Sprach-Kitas zu retten. "Gerade die Kinder, die es am schwersten haben, haben von diesem Programm profitiert. Nun hat die Scholz-Regierung entschieden: Es gibt kein Geld mehr für dieses Programm. Diese Entscheidung ist kurzsichtig, sozial ungerecht und ein fatales Signal für das Chancenland Deutschland", meint CDU-Kreisvorsitzender Markus Haas.

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. "Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" – mit diesem Satz ist das Bundesförderprogramm "Sprach-Kitas" überschrieben. Dieses Programm wird nun im kommenden Jahr nicht mehr verlängert, die Sprach-Kitas wird es so nicht mehr geben.

Und auf die will man nicht verzichten, wie Dieter Kautzmann, Leiter der Abteilung Bildung und Generationen im Mosbacher Rathaus, betont. Die 25.000 Euro, die man durch die Nicht-Fortführung des Programms verliert, habe er nun im Rechnungsamt angemeldet. Sprich: Die Stadt zahlt die Stelle der ausgebildeten Sprachförderkraft dann womöglich aus eigener Tasche. "Denn wir können darauf nicht verzichten", so Kautzmann. Darüber herrsche auch mit der Einrichtungsleitung Konsens.

Die andere betroffene Sprach-Kita im Kreis ist der katholische Kindergarten "Don Bosco" in Adelsheim. Auch hier startete man 2016, auch hier war das Programm viel mehr als ein Förderprogramm. "Es ist schade für alle Beteiligten, weil da ganz viel Qualität entfällt", sagt Leiterin Gudrun Stein nun im Hinblick auf das Aus.

Besonderes Manko: Die zusätzliche Stelle, die der Bund bisher mit 25.000 Euro bezuschusst hat, entfällt. Hinzu komme der Fachkräftemangel und die Digitalisierung. "Da fällt vor allem die Ressource Zeit weg", ist Stein überzeugt. "Es schränkt eigentlich die Qualität der frühkindlichen Bildung ein, dass das Programm jetzt wegfällt." Ihrer Meinung nach war das Projekt anfangs zu unbekannt, habe sich aber inzwischen etabliert. "Ich kann mir vorstellen, dass in einer neuen Förderperiode viele Kitas aufgesprungen wären", so Stein.

"Wenn man bedenkt, dass 40 Prozent aller Kita-Kinder einen Migrationshintergrund haben, Kitas ohnehin unter Personalmangel ächzen und die Situation nach über zwei Jahren Pandemie nun noch durch den besonderen Bedarf von Kindern mit Fluchterfahrung aus der Ukraine verschärft wird, kann man über das plötzliche Förder-Aus nur den Kopf schütteln. Gegenüber den Kindern ist das verantwortungslos, gegenüber den Fachkräften gering schätzend, gegenüber unserem Land kurzsichtig", betont Warken in einer Pressemitteilung. Zumal die Ampel eine Verstetigung im Koalitionsvertrag versprochen habe.

Das zuständige Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betont auf Nachfrage der RNZ: "Sprachliche Bildung ist kein Nischenthema, sondern gehört ins Zentrum der Qualitätsentwicklung. Wir werden daher die sprachliche Bildung zum prioritären Handlungsfeld im Gute-Kita-Gesetz machen, wofür wir 2023 und 2024 jeweils zwei Milliarden Euro im Bundeshaushalt bereitstellen." Die Sprecherin betont, dass man das Gesetz in ein Kita-Qualitätsgesetz weiterentwickeln wolle. "So stärken wir die Sprachförderung weiter, indem wir sie gesetzlich verankern und finanziell weiter stärken."

Das Programm "Sprach-Kitas" sei dagegen von Anfang an als befristetes Modellprogramm angelegt gewesen. "Der Bund hat es auf den Weg gebracht, um bundesweit die Aufmerksamkeit stärker auf die Bedeutung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung zu lenken", erläutert die Ministeriumssprecherin.

Eigentlich sei frühkindliche Bildung Ländersache, und trotzdem unterstütze der Bund die Länder seit Jahren massiv mit Förderprogrammen im Kitabereich – aus der Überzeugung heraus, dass die frühkindliche Bildung von extremer Bedeutung ist, wenn es um Chancengerechtigkeit geht. "Es war von Anfang an klar, dass auch das Bundesprogramm Sprach-Kitas nach einer befristeten Förderperiode in die Verantwortung der Länder übergeben wird." Es liege nun an den Ländern, diese Strukturen zu nutzen und zu finanzieren.

Die Länder hätten zudem schon die Möglichkeit, Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz für die Fortführung des Sprach-Kita-Programmes zu nutzen. "Es liegt an den Ländern, welche Priorität sie im Bereich der frühkindlichen Bildung setzen und wie sie die sprachliche Bildung weiter unterstützen."

"Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", arbeitet das baden-württembergische Kultusministerium schon seit 2019 an der Umsetzung des Paktes für gute Bildung und Betreuung. Der Pakt enthält auch ein neues Konzept für eine verlässliche sprachliche und elementare Förderung. "Ein Bundesprogramm können wir aber natürlich nicht ersetzen", sagt ein Sprecher des baden-württembergischen Kultusministeriums auf Nachfrage.