Das Leistungsspektrum und die Struktur der Neckar-Odenwald-Kliniken – Motto: "Eine Klinik an zwei Standorten" – stellte zunächst Harald Genzwürker vor. Um die Kliniken, die pro Jahr rund 60.000 Patienten behandeln, zukunftsfähig aufzustellen und damit die medizinische Versorgung der Menschen in der Region dauerhaft zu sichern, wurde Ende 2019 eine Neukonzeption beschlossen. Das Ziel: eine Grundversorgung in hoher Qualität mit Zentraler Notaufnahme und Innerer Medizin an beiden Standorten. Einzelne Abteilungen wie Unfallchirurgie (Mosbach) und Gynäkologie und Geburtshilfe (Buchen) gibt es aber nur an jeweils einem Standort. Diese Entscheidungen seien aber keineswegs willkürlich getroffen worden: Genzwürker erläuterte die medizinischen Gründe und zeigte gleichzeitig auf, dass sich die Maßnahmen auch wirtschaftlich bewährt hätten. Die Ergebnisse 2020 und 2021 seien besser als geplant. "Wir liegen auf Kurs", sagte er und dankte allen Mitarbeitern der Kliniken, die hierzu ihren Beitrag leisteten.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr machte die Sommertour zum zweiten Mal Station in den Kliniken. Geschäftsführer Frank Hehn begrüßte die Besuchergruppe und wünschte, dass die Leser von dem Rundgang "vieles mitnehmen und gut informiert nach Hause gehen". Dass dieser Wunsch in Erfüllung ging, dafür sorgten die anschließenden Fachvorträge.

Buchen. "Ich bin beeindruckt vom hohen Niveau der technischen Ausstattung und der Behandlungsmöglichkeiten", fasste eine Leserin ihre Eindrücke zusammen. Zwei Stunden lang hatten der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, der Chefarzt der Inneren Medizin in Buchen, Dr. Rüdiger Mahler, und Pflegefachkraft Kornelia Kratzer (Gesamtleitung Endoskopie) am Mittwoch rund 20 Lesern im Rahmen der RNZ-Sommertour das Krankenhaus und speziell die Endoskopieabteilung vorgestellt. Die beeindruckende Präsentation stieß auf reges Interesse, und auch die vielen Fragen der Leser wurden von den Experten gerne beantwortet.

Von Rüdiger Busch

Foto: Rüdiger Busch

Eine Klinik an zwei Standorten

Omikron kennt keine Sommerpause

Dass die Pandemie die Neckar-Odenwald-Kliniken auch weiterhin beschäftigt, belegte der Ärztliche Direktor mit dem Blick auf entsprechende Zahlen: Bei aktuell rund 20 positiv getesteten Patienten sind die Kliniken vom Höhepunkt – 68 Corona-Patienten in Buchen und Mosbach am 28. Dezember 2020 – zwar weit entfernt. Im Vergleich zu den ersten beiden Corona-Sommern sind die Zahlen aber deutlich höher. Genzwürkers Folgerung: Die derzeit grassierende Omikron-Variante kennt keine Sommerpause. Die Patienten seien aktuell wieder älter als bei der Delta-Variante, und sie landeten seltener auf der Intensivstation. "Jede Variante stellt uns vor andere Herausforderungen", erklärte der Chefarzt und nannte die vielen Krankheitsausfälle bei Pflegern und Pflegerinnen als derzeitige Hauptlast.

Endoskopie auf höchstem Niveau

"Die Endoskopie der Neckar-Odenwald-Kliniken ist damit ohne Übertreibung auf universitärem Niveau angesiedelt", hatte Landrat Dr. Achim Brötel vor zwei Jahren bei der Einweihung der für 2,1 Millionen Euro umgebauten und aufgewerteten Abteilung herausgestellt. Dass der Landrat wirklich nicht übertrieben hat, wurde beim Fachvortrag von Dr. Rüdiger Mahler und beim anschließenden Rundgang durch die neuen Räume deutlich. Die Begeisterung des Chefarzt für das Thema war zu jeder Sekunde spürbar, und so ließ er seine Zuhörer an den technischen Besonderheiten der hochmodernen Geräte ebenso teilhaben wie an Praxisbeispielen, die zeigten, wie dieser technische Fortschritt dem einzelnen Patienten zugutekommt.

Die Endoskopie ist eine Untersuchungsmethode, bei der das Innere des menschlichen Körpers mit medizintechnischen Geräten untersucht werden kann, und zwar auf besonders schonende Weise. Dabei wird ein Schlauch mit einer Kamera in den Körper eingeführt: "Wir schauen aber nicht nur, sondern wir können auch gleich therapieren", sagte Mahler und verwies hier beispielsweise auf das Entfernen von Polypen bei Dickdarmspiegelungen oder das Setzen von Stents in der Speiseröhre.

"Die Endoskopie besteht aber nicht nur aus Magen- und Darmspiegelungen", verdeutlichte der Chefarzt, "sondern sie kann bedeutend mehr." Zum Beispiel die Untersuchung der Gallengänge, der Gallenblase und des Bauchspeicheldrüsengangs sowie das Entfernen von Gallensteinen. Auf großes Interesse der Zuhörer stieß auch die Kapselendoskopie zur Diagnostik von Dünndarmerkrankungen: Dabei schluckt der Patient eine kleine Kapsel mit integrierter Minikamera, die Aufnahmen vom Dünndarm macht und live an den Arzt sendet. High-Tech zum Wohle des Patienten: "Wir kommen mit der Endoskopie in Körperregionen, an die wir sonst nur durch eine Operation kommen würden."

Vorsorge rettet Leben

Mit den neuen Geräten könnten die Patienten nun noch besser untersucht und behandelt werden als früher, zeigten Rüdiger Mahler und Kornelia Kratzer auf: Dies ist unter anderem bei Darmspiegelungen zur Vorsorge sehr wichtig, bei denen auch kleinste Vorstufen einer möglichen Krebserkrankung erkannt werden können. "Die Darmspiegelung ist der Goldstandard der Darmkrebsvorsorge", sagte Mahler und empfahl allen Menschen die Vorsorgeuntersuchungen (Männer ab 50 Jahren, Frauen ab 55). Zehn Jahre dauere es in der Regel, bis aus einem kleinen Polypen Darmkrebs werden kann: Deshalb könne die Vorsorge Leben retten, was sich auch in den rückläufigen Darmkrebszahlen zeige. Durch Corona sei die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen an den Kliniken aber leider gesunken. Waren es im Jahr 2019 insgesamt noch 6162 endoskopische Untersuchungen – darunter 1300 Darm- und 1400 Magenspiegelungen – sank diese Zahl 2021 auf 4517.

"Eine Endoskopieabteilung auf diesem Niveau gibt es sonst nur an großen Krankenhäusern", verdeutlichte Harald Genzwürker am Ende des Rundgangs und brachte damit die soeben gesammelten Eindrücke auf den Punkt.