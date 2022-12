Von Carmen Oesterreich

Eberbach. In dieser letzten Woche vor Heiligabend geht es rund in den Geschäften in der Altstadt. Die Kundschaft ist in Weihnachtsstimmung und lässt die Kassen klingeln. Unbeirrt von hohen Strom- und Benzinkosten, Inflation und entsprechend stark gestiegenen Lebensmittelkosten möchten sich die Menschen ein schönes Weihnachtsfest bescheren.

"Unsere Kunden kaufen sehr viel Weihnachtsdekoration, aber auch Besteck und kleine Elektrogeräte wie Waffeleisen oder Eierkocher", sagt Monika Schreieck von der Firma Reinig. "Ich glaube, sie wollen es sich zu Hause einfach besonders schön machen, weil sie nicht in den Urlaub fahren", fährt sie fort.

Den Eindruck hat auch Fabienne Ries in ihrem Bürofachgeschäft: "Unsere Weihnachtsfiguren sind Renner. Dann Teelichter, Adventskalender, schöne kleine und dabei nützliche Geschenke werden nachgefragt." Vater Uwe Ries glaubt , dass die Menschen aufs Geld achten. "Die ganze Zeit war es eher ruhig, aber jetzt geht’s "in letzter Minute" los", schildert er seinen Eindruck. Vielleicht achten die Kunden besonders auf gute Qualität? "Ich habe gerade heute einen hochwertigen Füller verkauft", meint dazu Verkäufer Alexander Ernst.

"Bei uns ist die Kaufbereitschaft da. Es wird Schmuck in jeder Preisklasse nachgefragt", sagt Max Singer vom Schmuckgeschäft Schwandl und nennt sich "glücklich und dankbar, dass dieses Angebot vor Ort noch so sehr von den Kunden geschätzt wird". Viele mögen ein "bisschen Funkelndes", auf Interesse stoßen aber auch Engel, Kreuze und "Heilende Steine", also "Schmuck mit gewisser Symbolik".

Das Team von „nara“ mag die Kundschaft gerade in Eberbach: „Wer hier ins Modegeschäft kommt, der möchte auch etwas kaufen“, sagt Anette Schölch (3. von links) und ist sich mit ihren Kolleginnen einig. Besonders nachgefragt werde zurzeit Schwarzes und Glitzerndes. Foto: Carmen Oesterreich

Anette Schölch vom Modegeschäft "nara" beobachtet, dass "die Kunden, die zu uns kommen, auch wirklich etwas kaufen möchten", und dies auch der Qualität entsprechend bezahlen. "Die Leute sind in Partystimmung! Es wird viel Schwarzes und Glitzer gekauft", beschreibt sie das Kundeninteresse. "Last minute" sind oft Mützen, Schals und natürlich Gutscheine begehrt.

Natürlich seien bekannte Marken nicht verkehrt, "Produkte von Dior oder Boss" erfreuten das Männerherz. Bei Frauen seien jedoch gerade "Nischen-Düfte" gefragt, "außergewöhnliches Parfüm, das nicht jede Frau trägt", erklärt Beate Senner, Filialleiterin in der Parfümerie Godel. Das Besondere könne dann auch durchaus höherpreisig sein. Sie meint, dass durch die Rabattaktion schon vor Weihnachten die Kauffreude groß sei. Auch die schöne, kostenlose Verpackung der Produkte als Geschenk sei ein Grund, gezielt in diese Parfümerie zu kommen.