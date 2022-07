Dass es nun so viele Störche ins Hettinger Tal zieht, könnte auch mit einem anderen Bewohner zusammenhängen: dem Biber. Der staut im dortigen Bereich mit seinen Dämmen die Morre auf, was zwangsläufig immer wieder zu Konflikten führt. "Alles hängt zusammen", bestätigt Biberberater Joachim Bernhardt. Die Biber hätten auf jeden Fall Anteil daran, dass die Wiesen dort ...

Der Weißstorch frisst vor allem Mäuse, Amphibien, Reptilien, Regenwürmer und Insekten. Er lebt in offenen Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen, Fließgewässern, Weiden und Wiesen. Deshalb gefällt es den Störchen im Hettinger Tal wohl auch so gut, auch wenn es wegen der direkt vorbeiführenden Landes- und Bundesstraße überhaupt nicht wie ein Naturparadies wirkt. Doch vom Menschen lässt sich der Weißstorch nicht sonderlich stören – im Gegenteil: Er nistet bekanntlich gerne auf Hausdächern.

Während sein Bestand in Europa ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts stark zurückging, haben Schutzmaßnahmen seit den 80er Jahren zu einer positiven Entwicklung der Bestände beigetragen. So befindet sich der Weißstorch aktuell auf der Vorwarnliste und gilt nicht mehr als gefährdet. Dies belegen die Zahlen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Wurden 1934 auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik rund 9000 Brutpaare gezählt, ergab eine Bestandserhebung 1988 gerade noch 2949. Dank intensiver Schutzbemühungen hat sich der Bestand seitdem wieder erholt: 1994 wurden bundesweit 4155 Brutpaare gezählt, 2017 waren es 6756. In Baden-Württemberg waren es 1334 Brutpaare im Jahr 2019.

Buchen. (rüb) Naturfreunde freuen sich seit Wochen über diesen Anblick: Ein Weißstorch hält sich regelmäßig zur Nahrungssuche auf den Wiesen im Hettinger Tal auf, wo er offensichtlich einen reich gedeckten Tisch vorfindet – so reich gedeckt, dass aus dem einen Adebar inzwischen sage und schreibe fünf geworden sind, wie aufmerksame Spaziergänger am Montag festgestellt haben.

Gleich fünf Exemplare gehen dort inzwischen regelmäßig auf Nahrungssuche. Foto: Rüdiger Busch

Dass es nun so viele Störche ins Hettinger Tal zieht, könnte auch mit einem anderen Bewohner zusammenhängen: dem Biber. Der staut im dortigen Bereich mit seinen Dämmen die Morre auf, was zwangsläufig immer wieder zu Konflikten führt. "Alles hängt zusammen", bestätigt Biberberater Joachim Bernhardt. Die Biber hätten auf jeden Fall Anteil daran, dass die Wiesen dort so feucht sind und teilweise sogar unter Wasser stehen.

Mit großem Interesse hat Landwirt Herbert Kieser in den letzten Wochen beobachtet, wie aus einem Storch zunächst zwei, dann drei, dann vier und nun sogar fünf wurden: "Adebar findet auf den feuchten Wiesen ausreichend Nahrung." Ob die Störche dauerhaft hier bleiben werden? "Das ist die spannende Frage."

Der Buchener Vogelexperte Peter Rückert ist da eher skeptisch und erinnert an einen Storch, der 2007 im Naturschutzgebiet "Lappen" gebrütet hat, aber auch nicht hier heimisch geworden ist. Rückert geht davon aus, dass es sich bei den Tieren um Jungstörche aus dem letzten Jahr handelt, die noch keine Partner haben. Zwar gelang es ihm nicht, die Beringung der Störche genau zu entziffern. Bei einem Tier konnte er aber die Herkunft klären: Es wurde in Radolfzell am Bodensee beringt.

Während die Jungstörche im Hettinger Tal Mäuse und Heuschrecken jagen und ausreichend Wasser finden, haben sie ihren Schlafplatz wahrscheinlich auf der Deponie "Sansenhecken", wie Peter Rückert am Montag beobachtet hat. Sein Vorschlag: "Man sollte im Hettinger Tal einen Nistbaum aufstellen und schauen, ob es funktioniert." Dann hätte die Naturfreunde dauerhaft einen Grund zur Freude. Auch der Vogelexperte? "Ich freue mich über jeden Vogel, den ich sehe", sagt Peter Rückert lächelnd, "aber natürlich sind so große und schöne Vögel wie die Weißstörche besondere Hingucker!"