Von Ralf Scherer

Walldürn. Ein hohes Tempo will Bauleiter Thomas Funk in den kommenden Wochen anschlagen. "Auch wenn es in Walldürn natürlich sehr schön ist, wollen wir uns hier nicht länger aufhalten, als wir müssen", versicherte er mit Blick auf die Auswirkungen der Vollsperrung auf den Verkehr in und um Walldürn. Die für Ende August angepeilte Fertigstellung des neuen