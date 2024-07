Walldürn. (pm) Die Grundschule Walldürn zieht während der Sommerferien zurück in das Schulgebäude in der Keimstraße 18, nachdem die Sanierung bald abgeschlossen sein soll. Für die Klassen 2 bis 4 findet am ersten Schultag nach den Sommerferien Klassenlehrerunterricht am Montag, 9. September, von 8.30 bis 12.15 Uhr in den sanierten Räumen in der Keimstraße 18 statt.

Am ersten Schultag der Erstklässler – am Montag, 16. September – findet ebenfalls Klassenlehrerunterricht von 8.30 bis 11.10 Uhr statt. Die verlässliche Grundschule und die Nachmittagsbetreuung finden in den neuen Räumen im Untergeschoss der Grundschule in der Keimstraße 18 zu den gebuchten Zeiten statt.

Die Betreuung ist ab 9. September unter Telefon 06282/ 67312 erreichbar. Der Zugang sowie die Abholung zu den Räumlichkeiten der Betreuung ist über die äußere Eingangstüre in Richtung Turnhalle (ehemals Zugang Turnerheim) möglich.

Info: Sekretariat (ab 2. September) unter Telefon 06282/67300.