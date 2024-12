Von Joachim Casel

Adelsheim. Ein monotones Grau in Grau prägt normalerweise das Erscheinungsbild der Gefängnismauer rund um die Justizvollzugsanstalt Adelsheim (JVA). Nicht so am Wochenende, als ein buntes Farbenmeer das eintönige Grau großflächig überstrahlte. Bunt verdrängt Grau, welch ein Kontrast!

Die beeindruckende Illumination unter dem Titel "Stimmen der