Region Eberbach. (alr) Das lange Osterwochenende steh bevor und wer noch einen "last minute" Dekorationen braucht, kann durchatmen und bei der Osterwerkstatt eine Kleinigkeit basteln. Wer die Hitze mag, ist bestens an einem Osterfeuer aufgehoben und auch Musikliebhaberinnen und -liebhaber gehen an diesem Wochenende nicht leer aus.

Eberbach

> Die katholische junge Gemeinde lädt alle interessierten Kinder zur Osterwerkstatt ein, um noch in paar kleine Geschenke und Dekorationen für Ostern zu basteln. Am Samstag wird im Pfarrheim St. Johannes Nepomuk von 10 bis 12 Uhr gemalt, ausgeschnitten, geklebt, gesägt, Eier gefärbt und vieles mehr.

> The Wright Thing kommt am Sonntag, um 20 Uhr ins Depot 15/7 um ein ganz besonderes Konzert zu spielen. Die Band ist ein Projekt, das herausragende Sängerinnen und Sänger sowie Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt vereint. In verschiedenen Formationen beschreitet die Gruppe ganzjährig deutschlandweit und international Konzerte jeder Art.

Die Band The Wright Thing wird im Depot 15/7 zu hören sein. Bei der Gruppe handelt es sich um Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, die immer wieder in verschiedenen Formationen und Zusammensetzungen auftreten. Foto: privat

"Soul, Funk, Pop, Jazz und Rock’n Roll – The Wright Thing hat viele Gesichter, aber immer ist die Show geprägt von Spielfreude, spürbarer Musikalität und Entertainment auf höchstem Niveau", heißt es in der Presseankündigung. Am Sonntag treten die Musikerinnen und Musiker in folgender Formation auf: Dr. Manuel Machel will mit dem Saxofon begeistern, Caroline Werkle spielt das Cello. Außerdem werden die Stimmen von Maria Cammisa und Karim Amun zu hören sein.

Weitere Informationen zu der Band gibt es im Internet unter www.thewrightthing.de. Tickets sind bei der Tourist Info, der Buchhandlung Greif und dem Café zur Bohne sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr.

Hirschhorn

> Musik und Meditation steht am Karfreitag beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche auf dem Plan. Cellistin Alexandra Netzold und Pianisten Oliver Taupp laden um 15 Uhr zu einem Konzert mit einer meditativ und gesanglichen Melange von Cello und Klavier ein – passend zur inneren Kontemplation zu Karfreitag. Die Liturgie wird von Pfarrer Alexander Muth dazu zu vernehmen sein. Zu hören sein werden Werke von Enrique Granados, Gabriel Fauré, Peter Tscjaikowsky, Sergei Rachmaninov.

Nachbarn

> Osterkaffee mit österlichem Ambiente wird am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus Olfen der Frühling begrüßt. Das Fest, das ab 14 Uhr beginnt, ist für die ganze Familie ausgelegt: Für die Kinder gibt es Spiel- und Bastelangebote uns sie können ihre Geschicklichkeit bei einem Eierparcours unter Beweis stellen.

Schöne Fotos als Erinnerung können vor einer Oster-Fotowand gemacht werden. Die großen Gäste dürfen sich anlässlich des 20. Jubiläums der Dorfgemeinschaft Olfen auf eine Sekt-Bar mit allerlei Variationen freuen.

> Die Freiwillige Feuerwehr Oberzent-Hetzbach wird am Samstag, ab 18 Uhr, gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr ein Osterfeuer aus den eingesammelten Christbäumen entzünden. Treffpunkt ist auf der Kipp in Hetzbach.

> Gemeinsam sorgen die Jugendwehren Hebstahl und Unter-Sensbach am Sonntag ab 19 Uhr für ein Osterfeuer. Treffpunkt ist beim Feuerwehrhaus Unter-Sensbach.

> Der Flohmarkt in der Stied findet am Ostermontag den ganzen Tag auf dem Markt- und Sportgelände in der Stied in Oberzent statt. Interessierte können dort schmökern, stöbern und mit ein bisschen Glück sogar mit einem kleinen Schatz fündig werden.