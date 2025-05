Eberbach. (dn) Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) möchte die private Handynutzung an Schulen einheitlich einschränken. Eine "schulgesetzliche Regelung mit klaren Leitplanken für den Umgang mit Smartphones an Schulen" sei in Planung, hat das Ministerium in einer Pressemeldung mitgeteilt. Der Grund: Smartphones wirken sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote