Von Carolin Reinmuth

Schönbrunn. Bereits zum sechsten Mal fand der große Ehrungsabend der Gemeinde Schönbrunn statt. Gemäß dem Motto "Ihr tut Gutes und wir sprechen darüber" wurden zahlreiche zu Ehrende an diesem Abend in die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr in Schönbrunn eingeladen.

Unter den Gästen waren auch die Politiker Hermino Katzenstein (Bündnis