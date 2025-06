Von Andreas Hanel

Sennfeld. "Es ist eine tolle Chance für uns und die Region", ist sich Dukagjin Sejfijaj sicher. Er und seine Frau Arjana sind die neuen Eigentümer des Schlosses Sennfeld. Seit 1. April hat das Hotel geöffnet, und seit gut einer Woche steht auch das Restaurant wieder den Gästen zur Verfügung.

Einigen im weiteren Umkreis dürfte die Familie Sejfijaj bekannt sein: Seit 2017 betreibt sie erfolgreich "Dukas Bahnhof" in Schöntal und seit 2022 den "Württemberger Hof" in Möckmühl. Dazu kommt nun seit Neuestem das Schloss Sennfeld, das der erfahrene Gastronom als seine "Lebensaufgabe" sieht.

Dabei hat er in seinem Leben schon einiges gemeistert: Er ist seit 23 Jahren in der Gastronomie tätig – und das weltweit. Stationen waren etwa Dubai oder Tirol, bevor er unter anderem über Heilbronn, Stuttgart und Jagsthausen in die hiesige Region kam.

Verbindungen zum Schloss Sennfeld gab es schon vorher; seit Herbst 2024 unterstützte der 39-Jährige mit seinem Catering bei Feiern und Festen. Als die bisherigen Eigentümer Carina und Christoph Meyer das Schloss "in gute Hände übergeben" wollten, musste Dukagjin Sejfijaj nicht lange überlegen – obwohl ihn die Entscheidung schon einige lange Nächte bescherte, berichtet er.

Unter mehreren Interessenten bekam er schließlich den Zuschlag. "Die Qualität hat überzeugt", meint Sejfijaj.

Und genau mit der will er auch bei seinen Kunden punkten, denn: "Das Wohlbefinden meiner Gäste steht an erster Stelle", betont er. Mit Qualität, Passion, Liebe zu den Produkten und seiner Erfahrung möchte er die Tradition des Schlosses fortführen und "die Gastronomie wieder attraktiv machen".

Und so ist die Speisekarte klein, aber fein: Unter dem Motto "regional und saisonal trifft internationale Küche" gibt es neben wechselnden Monatsmenüs ein gutes halbes Dutzend weiterer Gerichte – von Salaten über Kalbsmaultaschen bis hin zu Wiener Schnitzel oder Zwiebelrostbraten.

Inwiefern sich das aktuelle Konzept mit dem Drei-Gänge-Menü ändern wird, wird sich zeigen. "Wir müssen sehen, wie es angenommen wird", erklärt der 39-Jährige.

Bis jetzt laufe es auf jeden Fall "phänomenal", berichtet er. Nicht nur konnte er viele Stammgäste aus der näheren und weiteren Umgebung mit nach Sennfeld nehmen, auch andere "nehmen es gut an", sagt Dukagjin Sejfijaj. Das Restaurant im Erdgeschoss, das über 35 Sitzplätze verfügt und barrierefrei zugänglich ist, hat montags bis donnerstags jeweils von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Der erfahrene Gastronom steht selbst in der Küche, unterstützt wird er von seinen Mitarbeitern.

Wenn Events stattfinden, kann er auf weitere Mitarbeiter aus seinen beiden anderen Restaurants zurückgreifen. Im großen Saal mit 45 Sitzplätzen sowie in der Eventlocation im malerischen Schlossgarten mit Platz für bis zu 120 Gäste können Feiern jeglicher Art abgehalten werden.

Und dann gibt es noch elf Hotelzimmer – fünf Doppelzimmer, ein Zwei-Bett-Zimmer und fünf Einzelzimmer –, die über das ganze Jahr hinweg (auf Wunsch auch mit Frühstück) bezogen werden können.

Dukagjin Sejfijaj und seine Frau Arjana freuen sich auf jeden Fall auf die neue Herausforderung mit dem Schloss Sennfeld, das für den Gastronomen "ein Juwel der Gastlichkeit" ist.

Info: www.schloss-sennfeld.de