Obrigheim. (RNZ/zg) "Das wars" – für die Abschlussklassen der Realschule Obrigheim. Getreu dem Abschlussmotto, das in großen Buchstaben inmitten zahlreicher Sterne an der Bühne in der Neckarhalle zu lesen war, wurden die Absolventen feierlich verabschiedet. Die Abschlussklassen hatten unter Federführung der beiden BK-Lehrerinnen Kira Walter und Larissa Lunka die Dekoration in Anlehnung an die bekannte Filmreihe "Star Wars" gestaltet.

Rektorin Kerstin Neunecker-Weis überlegte in ihrer Rede, wofür dieses "Das" wohl stehen könnte. Eventuell könnten damit die "dunklen Mächte" der Schulfächer gemeint sein, die durch die Prüfungen besiegt wurden, aber auch Durchhaltevermögen, Ausdauer und Selbstdisziplin, die besonders in Zeiten der Pandemie gefordert waren.

Doch diese haben die Schüler letztlich zu ihrem Ziel, dem bestandenen Schulabschluss, geführt. Dieser Abschlussjahrgang habe seine Reife nicht nur in Form von Noten, sondern auch in Werten wie Verantwortung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit erworben. Tugenden, die auch noch gute Begleiter in der Ausbildung oder auf weiterführenden Schulen seien.

Abschließend wünschte sie allen Absolventen alles Gute und viel Freude auf ihrem weiteren Lebensweg, Gesundheit, echte Freunde, die richtigen Entscheidungen und dass sie die RSO in guter Erinnerung behielten.

Bürgermeister Achim Walter schloss sich in seiner Rede den guten Wünschen an und bedankte sich bei allen Beteiligten, die zum Erfolg der Schülerinnen und Schüler beigetragen haben. Die musikalische Umrahmung übernahm einer guten Tradition folgend der Chor der Klassen 8 bis 10 (Leitung Musiklehrer Eric Grunwald). Dem Anlass entsprechend bot er stimmgewaltig die Lieder "Das ist dein Leben" und "Don’t stop believin‘" dar. Besonders eindrucksvoll war auch der Beitrag von Laura Kamp (10a), den sie gekonnt auf dem Klavier vortrug.

Die 9e der Realschule Obrigheim. Foto: zg

Höhepunkt war natürlich die Zeugnisübergabe. Dabei konnten wieder viele Belobigungen und Preise für besonders gute Leistungen überreicht werden. In der 9e Hauptschulabschluss/Klassenlehrerin Anja Kühnle) (vergrößertes Foto) (erhielt Nico Farné einen Preis als Klassenbester.

Die 10a der Realschule Obrigheim. Foto: zg

Preise in der 10a (Klassenlehrer Walter Pöschl) (vergrößertes Foto) gingen an Laura Kamp, Elisa Schulz, Sarah Bopp, Lana Heiler, Janine Hirsch, Madita Streib, Jona Blaufuß, Milena Hoch, Amy Marx und Kane Schäfer.

Die 10b der Realschule Obrigheim. Foto: zg

Einen Preis in der 10b (Klassenlehrerin Antje Niebel) (vergrößertes Foto) erhielten Angelina Jelovcak, Sheldon Rosowitsch, Lisa Zering, Eliana di Siro, Philipp Koppelhuber und Fanny Pollex.

Die 10c der Realschule Obrigheim. Foto: zg

In der 10c (Klassenlehrer Thomas Huber) (vergrößertes Foto) freuten sich Jana Wägele, Lea Horn und Sude Baran über einen Preis. Als Jahrgangsbeste wurden Laura Kamp (10a) und Jana Wägele (10c) ausgezeichnet.

Der diesjährige Sonderpreis für soziales Engagement an der Schule, überreicht von Carolin Döll vom Förderverein, ging an Madita Streib (10a) und Jonas Wild (10b) für ihre langjährige Mitarbeit in der SMV und tatkräftige Hilfe bei vielen Veranstaltungen an der RSO. Für die Schülerschaft verabschiedeten Arina Fremd und Emily Böhm als Mitglieder der SMV die Abschlussklassen und bedankten sich bei den Klassensprecherinnen und Klassensprechern für die geleistete Arbeit.

In seiner Abschlussansprache griff auch Konrektor Florian Hildenbrand das Motiv der Star-Wars-Saga auf. Genau wie die Helden dieser Filme hätten sich die Schüler den Herausforderungen gestellt, Kräfte gebündelt und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen.

Auch die Lehren aus der Welt von Star Wars ließen sich auf das Leben übertragen: Durchhaltevermögen, Hoffnung und Stärke können ein Feuer des Erfolgs entfachen, Freundschaft und Zusammenhalt Großes erreichen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten das volle Potenzial jedes Einzelnen entfalten.

Hildenbrand wünschte den Absolventen, dass sie stets ihre verschiedenen Fähigkeiten nutzen, um ihre Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen. Sein Dank galt allen, die mit ihrem Engagement zum Gelingen des Abschlusses und der Feier beigetragen hatten, insbesondere den Sekretärinnen und Hausmeistern der Schule als den stillen Helden im Hintergrund.