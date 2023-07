Von Moritz Bayer

Eberbach. Machen statt Reden, proaktiv Mitgestalten, statt nur Fordern. So möchte die Radinitiative Eberbach agieren. Am Dienstag gab ein gutes Dutzend ihrer Mitglieder auf einer anschaulichen Tour Einblicke in ihre Arbeit und: deren Notwendigkeit. Denn an neun exemplarisch abgefahrenen Stellen in der Stauferstadt haben es Radfahrer nicht leicht. Das soll