Neckarelz. (schat) Handarbeit und Teamwork sind beim Lions-Club ElzNeckar in der Vorweihnachtszeit – fast schon traditionell – gefragt. Dann nämlich kommen die LC-Mitglieder gleich mehrfach in der Backstube von Thomas Mayer in Neckarelz zusammen, um gemeinsam süße Präsente fürs Fest herzustellen. Dieses Jahr hat man noch mal eine Schippe – oder besser: etliche Backbleche – draufgelegt und annähernd 11.000 Lions-Lebkuchen (im Vorjahr waren es 8000 gewesen) gebacken, verfeinert, sortiert und verpackt. Die gehaltvollen Päckchen sind inzwischen schon auf dem Weg zu Unternehmen in der Region, die das süße Backwerk wiederum als "nachhaltiges" Weihnachtsgeschenk an Kunden oder Mitarbeiter vergeben.

Eine halbe Tonne an Zutaten – Milch, Haselnüsse, Eier, reichlich Honig aus Reichenbuch und vieles mehr – haben die LC-Mitglieder während der vier Arbeitseinsätze in Mayer’schen Backstube verarbeitet. Damit das Ergebnis stimmt, die Lebkuchen nicht nur schmecken, sondern auch schön aussehen, übernahm der Bäckermeister und Hausherr die Endkontrolle. Und zeigte sich mit seinen prominenten Aushilfen auch durchaus zufrieden: "Die machen das ganz ordentlich", so Thomas Mayer schmunzelnd.

Über den Einsatz in der Backstube hinaus war vor allem Lions-Mitglied Martin Hess gefordert. "Das ist unser Lebkuchen-Verantwortlicher, er macht das Marketing und organisiert den Vertrieb", erklärte LC-Präsident Dr. Steffen Ritter voller Hochachtung. Die Wertschätzung kommt nicht von ungefähr, hat Hess Produktion und Absatz doch noch einmal steigern können. Und damit auch für gute Erträge in der Lions-Kasse gesorgt, mit deren Inhalt man das ganze Jahr über besondere Projekte unterstützt (wir berichteten) – womit wir wieder beim nachhaltigen Wert des besonderen Backwerks wären.

Nutznießer der Lions-Lebkuchenproduktion ist auch in diesem Jahr wieder die RNZ-Weihnachtsaktion. Noch während des Arbeitseinsatzes in der Backstube übergaben Thomas Mayer, Steffen Ritter und Steffen Kirchgessner einen Spendenscheck über 1000 Euro an Redaktionsleiter Heiko Schattauer. Dessen Dank für die großzügige Unterstützung war dem Lions-Club sicher, zumal es sich bei den Löwen um Wiederholungstäter im besten Wortsinn handelt.

Warum man immer wieder für die RNZ-Weihnachtsaktion spendet, machte Steffen Kirchgessner noch einmal klar deutlich: "Mit der Aktion wird hilfsbedürftigen Menschen in der Region geholfen – das wollen wir natürlich gerne unterstützen."