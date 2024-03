Von Peter Bayer

Eberbach. Kreativ und kulinarisch wird es am kommenden Wochenende in der Eberbacher Altstadt. Der Ostermarkt mit seinen vielen Ausstellern wird wieder zahlreiche Besucher in die Stadthalle locken, während am Neuen Markt elf Food Trucks Speisen und Getränke aus aller Herren Länder anbieten. Am verkaufsoffenen Sonntag laden etliche Geschäfte zum Bummeln ein, präsentieren sich Autohäuser und Handwerksbetriebe. Dazu gibt es noch besondere Aktionen.

Sie freuen sich auf ein Wochenende mit vielen Veranstaltungen: (v.l.) Klaus Müller, Susanne Reinig, Carmen Back, Fabienne Ries und Tobias Soldner. Foto: Bayer

"Ran an die Nähmaschine" heißt es von Freitag bis Sonntag im evangelischen Gemeindehaus bei der Aktion "Eberbach näht". Die Idee dazu stammt von Carmen Back. "Es geht um das gemeinschaftliche Erleben, sich kennenlernen und Spaß haben beim gemeinsamen Hobby." Dabei sollen natürlich auch Auswärtige nach Eberbach "gelockt" werden. 30 Anmeldungen liegen bereits vor, freie Plätze gibt es noch.

Für die kreativen Näherinnen ist es am Samstag und Sonntag nur ein Katzensprung auf die andere Straßenseite, um sich im großen Saal der Stadthalle vielleicht ein paar Inspirationen zu holen. Dort findet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr der Ostermarkt statt, organisiert wieder vom Lions Club Eberbach. Eröffnet wird der Markt am Samstag um 10 Uhr von Bürgermeister Peter Reichert und Willy Glaser, Präsident des Lionsclub Eberbach.

Nahezu 60 Aussteller, davon einige neue, präsentieren auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Saal und auf der Empore ihr Kunsthandwerk. Der Markt soll aber nicht nur zum Anschauen und Kaufen dienen, sondern auch zum Nach- und Mitmachen anregen. Die Besucher können sich viele Anregungen und Ideen holen, den Handwerkern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Die Bewirtung mit Getränken, kleinen Snacks, Kaffee und Kuchen übernimmt der Lions-Club. In der Kaffee-Ecke kann man an den bereitgestellten Tischen und Bänken Platz nehmen, sich ausruhen und gemütlich miteinander ins Gespräch kommen. Es werden auch warme und kalte Leckereien für den großen und kleinen Hunger angeboten. Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und Umgebung zugute.

Wenn "Jack’s Commander", "Lumberjack oder "Harry das Original" ihr Kommen auf dem Neuen Markt angekündigt haben, dann kann es sich dabei eigentlich nur um Teilnehmer der "Food Days" handeln. Insgesamt elf Trucks werden kommen und von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, die Besucher mit ihrem kulinarischen Angebot verwöhnen, so Kulturamtsleiter Tobias Soldner. Die musikalische Unterhaltung übernimmt wie schon im Vorjahr am Samstag und Sonntag Danny Wünschel mit seiner Gitarre. Freitag und bis 16 Uhr am Samstag spielt "Passion4Music Rock-/Pop-Covers sowie Reggae/Soul.

Wer einen Grund braucht, sich an einem der Trucks oder auch in den Restaurants und Gaststätten den Bauch vollzuschlagen, der kann zuvor am Samstag ein paar Kalorien loswerden, wenn er vormittags bei der Müllsammelaktion am Neckar mitmacht, zu der verschiedene Vereine einladen.

Am Samstag beginnen auch offiziell die Eberbacher Bärlauchtage. Vier Wochen lang, bis 7. April, verwöhnen die teilnehmenden Eberbacher Gastronomen ihre Gäste mit allerlei genussvollen Variationen auf der "kulinarischen Bärlauchroute".

Am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr schließlich – organisiert von der Eberbacher Werbegemeinschaft und der Stadt – lohnt sich ein Spaziergang durch die Straßen der Altstadt. Vor den teilnehmenden Geschäften gibt es verschiedene Aktionen. So lädt unter anderem Fabienne Ries auf der Kreativmeile in der Bahnhofstraße West (nicht nur) Kinder zur "Osterhasen-Malfabrik" ein.

"Einfach vorbeikommen und mitmalen", fordert sie auf. Am Lindenplatz wird es auch wieder ein Karussell geben. Auf dem Leopoldsplatz stellen Autohäuser ihre Modelle aus, präsentieren sich verschiedene Handwerksbetriebe. Auch der hagebaumarkt wird erstmals vertreten sein.

Wer es ruhiger will, der kann das Museum der Stadt besuchen, das am Wochenende von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist.