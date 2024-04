Von Andreas Hanel

Schlierstadt. Pizza, Pasta und weitere Köstlichkeiten gibt es ab sofort im "Badischen Hof" in Schlierstadt. Seit 1. April hat das traditionsreiche Gasthaus wieder geöffnet – unter dem neuen Inhaber Bruno Idrizi. Der kommt – spätestens der Blick auf die Speisekarte verrät es schon – aus Italien, genauer aus einem Ort, 80 Kilometer von Venedig entfernt.

"Inzwischen bin ich schon 40 Jahre in Deutschland", berichtet der 46-jährige Koch im Gespräch mit der RNZ. Hier in der Region ist er allerdings erst seit neun Monaten. Deswegen habe er noch einige Schwierigkeiten mit dem hiesigen Dialekt, der "schon schwer zu verstehen" sei. Dessen ungeachtet "gefällt es mir hier wirklich gut", erklärt Bruno Idrizi.

Zuvor war er in Berlin tätig, nachdem er vor 25 Jahren in Deutschland die Ausbildung zum Koch absolviert hatte. In der Zwischenzeit war er für die Firma Bosch als Show-Koch tätig. Außerdem hat er schon einige Lokale geleitet, berichtet er.

Nun ist er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern hierher gezogen. Zur Zeit wohnt er in Bödigheim, allerdings ist er die meiste Zeit in Schlierstadt im "Badischen Hof". "Ich bin für meine Gäste da", erklärt der neue Inhaber. Und das an sechs Tagen in der Woche, Mittwoch ist Ruhetag. Ansonsten hat das Gasthaus von 11 bis 24 Uhr geöffnet, bis 22 Uhr gibt es warmes Essen.

Und das besteht vor allem aus italienischen Gerichten. Die Speisekarte bietet neben Vorspeisen wie etwa Carpaccio und Antipasto al Bruno sowie Suppen und Salate verschiedene Pizzasorten und Pastavarianten. Darüber hinaus werden auch Fisch- und Fleischgerichte wie Schweinefiletmedaillons oder klassische Schnitzel angeboten. Zudem gibt es vegetarische Gerichte und Kinderteller. All dies bereitet Bruno Idrizi in der Küche selbst zu.

Neben dem regulären Betrieb kann man im separaten Bereich des "Badischen Hofs", in dem unter anderem ein Beamer mit Leinwand zur Verfügung steht, auch Familienfeste feiern oder Konferenzen abhalten. Insgesamt bietet der Innenraum Platz für 120 Gäste, dazu kommen noch 30 Plätze im Außenbereich.

Und der wurde vor allem am frühlingshaften Wochenende rege genutzt. Insgesamt "läuft es sehr gut", freut sich der Koch – und das trotz der Baumaßnahmen im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt vor der Tür des "Badischen Hofs".

Doch auch Bruno Idrizi hat eine Baustelle: Wie andere auch sucht er händeringend nach Mitarbeitern. "Bei Interesse kann man sich gerne bei mir melden", informiert er.

Zukünftig will er nach und nach Neuerungen einführen wie zum Beispiel ein Brunch-Angebot oder Abende mit Live-Musik. "Es wird immer etwas passieren, es wird immer etwas Neues geben", verspricht Bruno Idrizi.