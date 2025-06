Osterburken. (dore) Bauarbeiter, Baumaschinen und Baugerüste bestimmen derzeit das Bild am Netto-Markt in Osterburken. Die Dachkonstruktion ist zu sehen, fast wirkt es so, als würde das Gebäude bald abgerissen. Die Netto-Filiale in der Adelsheimer Straße 3 wird aber nicht dem Erdboden gleich gemacht und durch einen Neubau ersetzt, sondern modernisiert. Und die Kunden können aktuell trotz

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote