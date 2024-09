Osterburken. (pm) Es ist ein weiterer Meilenstein für den "#klimapositiv"-Kurs des Mannheimer Energieunternehmens MVV und ein wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis: Die MVV-Tochter Juwi hat in Osterburken in den vergangenen Monaten einen Solarpark mit 8,1 Megawatt Leistung errichtet und nun in Betrieb genommen. Eigentümer und Betreiber der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote