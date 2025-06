Osterburken. (F) Das Wetter zeigte sich am vergangenen Wochenende, an dem der Musikverein Osterburken mit einem abwechslungsreichen und musikalischen Programm sein traditionelles Startgartenfest veranstaltete, nicht gerade von seiner charmanten Seite, denn mehrmals zogen kurze, aber teils heftige Gewitter über das Bauland. Dennoch wurde zusammen gefeiert.

Der Höhepunkt des dreitägigen Fests war am Sonntagnachmittag das 13. "Borkemer Entenrennen" auf dem Mühlkanal. Als die letzte Ente das Ziel erreichte, blitzte und donnerte es über der Römerstadt. Auf die zehn Siegerenten warteten tolle von Firmen gestiftete Preise.

Bei der Eröffnung und dem Bieranstich am Samstagnachmittag, zu dem die Stadt- und Feuerwehrkapelle zur Unterhaltung aufspielte, war der Besuch sehr gut. Das Gewitter am Samstag sorgte dafür, dass am späten Abend im Festzelt nicht alle Plätze besetzt waren.

Am Sonntagmorgen trafen sich viele Kirchgänger zum ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, der unter dem Motto "Musik" stand und von Prädikantin Ulrike Quoos und Diakon Peter Baumgartner gehalten und von den Musikerinnen und Musikern der Stadt- und Feuerwehrkapelle musikalisch umrahmt wurde.

Zur Mittagszeit war das Festzelt voll besetzt, und die Gäste und Blasmusikfreunde kamen voll auf ihre Kosten: Der Musikverein aus Merchingen spielte zur Unterhaltung auf.

Immer wieder ein Höhepunkt ist das "Borkemer Entenrennen", das zum 13. Mal auf dem Mühlkanal durchgeführt wurde. Die Vorsitzende des Vereins, Patricia Letzgus, gab um 15 Uhr den Startschuss, und die 252 gelben Enten schwammen unter den Klängen des "Ententanzes" dem Ziel an der Benefizianerbrücke teils gemächlich, teils schnell entgegen.

Die letzte Ente brauchte keine Viertelstunde, bis sie im Ziel ankam. Viele Schaulustige verfolgten das Spektakel in der Hoffnung, dass ihre Ente am Ende als Erste durch das Ziel schwimmt. Moderiert wurde das Rennen wie immer in gekonnter Weise von Patricia Letzgus.

Bei der anschließend mit Spannung erwarteten Siegerehrung freute sich die Vorsitzende über die große Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem beliebten Entenrennen. Am schnellsten schwamm die Ente von Mariella Bonfig mit der Nummer 113, gefolgt von der Ente mit der Nummer 94 von Martin Brümmer.

Den dritten Platz und den vierten Platz belegten die beiden Enten mit den Nummern 116 und 118 von Nela Grosche. Auf den weiteren Plätzen folgten die Rennenten von Samuel Bangert, Barbara Thomas, Heidi Ehrenfried, Jenny Morloch, Florian Queisser und Georg Schweikert. Alle Gewinner erhielten tolle Preise, die von den örtlichen Firmen gespendet wurden.

Am Montag begann das Fest mit dem traditionellen Firmen- und Behördenessen, wobei das Zelt wieder voll besetzt war. Der Seniorennachmittag, der mit einem Stadt- und Musikquiz bereichert wurde, war bestens besucht. Zehn Fragen mussten beantwortet und Musiktitel erraten werden. Auf die Gewinner warteten ebenfalls tolle Preise.

Abends kamen noch viele Besucher zum abendlichen Dämmerschoppen und ins Festzelt. Zum Ausklang des erfolgreichen Fests spielte in bewährter Weise die Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Andreas Letzgus, die die vielen Gäste im und vor dem Zelt bis spät in die Nacht bei bester Stimmung unterhielt.