Von Dorothea Damm

Obrigheim. "Was von ihm bleibt, sind diese Brieftasche, seine Briefe aus dem Krieg an die Familie und die Erinnerungen", sagt Elfriede Feil und schaut auf eine Kiste, in der die Briefe des Onkels seit vielen Jahren aufgehoben werden. Als junger Mann war Otto Horn genauso wie sein Bruder Ernst und wie so viele weitere Obrigheimer in den Zweiten Weltkrieg