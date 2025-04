Obrigheim. (cao/pol) Der Betreff der Polizeimeldung "Brand in Kernkraftwerk" ließ am Freitagvormittag ganz kurz den Puls in die Höhe schnellen. Der Klick auf die E-Mail brachte aber sogleich die Entwarnung: "Keine Gefahr für die Bevölkerung", stand dort als Zusatz ganz oben. Und der nächste Satz klärte darüber auf, dass das Feuer schon am Donnerstag gegen 10.20 Uhr entstanden und längst auch wieder gelöscht war.

Wie EnBW, Obrigheims Bürgermeister Achim Walter und Feuerwehrkommandant Frank Streib konkretisierten, war bei Rückbauarbeiten im Reaktorgebäude eine mobile Umluftanlage in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter das Elektrogerät bereits gelöscht. "Das war ein Kleinstbrand", sagt Streib. "Einmal Strahlrohr auf und wieder zu, 100 Liter Wasser drauf zur Sicherheit, das war’s." Spätestens nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera gab es endgültig Entwarnung.

Während Streib einen technischen Defekt vermutet, schreibt die Polizei von Funkenflug, der einen Filter des Lüfters entzündet haben könnte. Ob dies "tatsächlich die Ursache ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden", hieß es von der EnBW dazu.

So oder so: "Abgesehen von den Geräten der Arbeiter kann im KWO nichts mehr brennen", betont Bürgermeister Walter. Auch laut EnBW sind Maschinenhaus und Reaktorgebäude mittlerweile "weitgehend entkernt". Unter anderem deshalb hatte auch die Obrigheimer Wehr den Brandschutz zum Jahreswechsel von der Werksfeuerwehr übernommen.

Update: Freitag, 4. April 2025, 14.25 Uhr

In Kernkraftwerk ist ein Feuer ausgebrochen

Obrigheim. (pol/vs) Bei Arbeiten im Kernkraftwerk Obrigheim ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, löste offenbar ein Funkenflug den Brand aus, sodass ein Filter der Umluftanlage gegen 10.20 Uhr in Brand geriet.

Die Feuerwehr Obrigheim konnte das Feuer schnell löschen. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 5000 Euro. "Am Bauwerk entstand keinerlei Schaden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit", teilt die Polizei abschließend mit.