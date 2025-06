Von Heiko Schattauer

Neunkirchen. Das neue Herz von Neunkirchen schlägt – befeuert von einem nachhaltigen Ansatz und einer großen Portion Mut, energisch und energetisch für einen stabilen Puls zu sorgen. Bilder boten sich reichlich an im Neunkirchener Wald, in dem nicht nur Fußballer, Schützen und Tennisfreunde ihr Zuhause haben, sondern am Freitagmittag auch ein