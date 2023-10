Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. (adb) Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens spendete die Versicherungsgruppe BGV (Badische Versicherungen) 100.000 Euro an insgesamt 100 Vereine des "Badnerlands" – darunter auch elf Vereine im Neckar-Odenwald-Kreis, was rund 12.000 Euro ausmacht.

Am Montag fand die erste Spendenübergabe in Buchen statt – genauer gesagt im Burghardt-Gymnasium: Die ersten 500 Euro gingen an den Verein Freunde des Burghardt-Gymnasiums – Geld, das in voller Höhe dem Großprojekt "Klettergarten" zugutekommen wird.

Die BGV vertraten Kundenbetreuer Markus Franke und Regionaldirektor Neckar-Odenwald Stefan Schmidt. Sie verwiesen auf 1380 mitmachende Vereine, von denen über eine Publikumswahl 100 ausgezeichnet wurden.

In der Region Neckar-Odenwald gewannen der FC Mosbach 1951, der Förderverein Kraichgau-Hospiz, die Freilichtspiele Kleiner Odenwald, die Jungen Forscher Main-Tauber, der Verein Kunst, Gesundheit, Bildung aus Wiesenbach, die Stadtkapelle Freudenberg/Main, die Reiterfreunde Hüffenhardt, die Sportfreunde Haßmersheim 1924, der SV Alemannia Sattelbach 1931 (Erstplatzierter), der TSV Frankonia Höpfingen 1911 und eben der Verein der Freunde des BGB, den Vorsitzender Frank Pahl und stellvertretende Vorsitzende Doris Hauck sowie Oberstudiendirektor Jochen Schwab als Schulleiter und Oberstudiendirektor Achim Wawatschwek als stellvertretender Schulleiter vom BGB vertraten.

"Mit dieser Aktion würdigen wir die großartigen Leistungen und das tolle Engagement der Vereine, die auch Baden in hohem Maße bereichern", konstatierte Stefan Schmidt. Keinesfalls habe man mit einer so hohen Teilnehmerzahl aus dem Feld der Vereine gerechnet – umso erfreuter schütte man nun peu à peu die Spenden aus.

Im Falle des Burghardt-Gymnasiums Buchen sei man glücklich, mit dem Klettergarten ein so sinnvolles und wichtiges Projekt zu unterstützen, das die Bewegung und den Koordinationssinn fördere. Hier setzte Oberstudiendirektor Jochen Schwab an: "Spender für diese Aktion können wir nie genug haben!", hielt er fest und sprach Dank aus.

Die Buchener belegten unterdessen den 73. Platz im Teilnehmerfeld; der TSV Höpfingen als räumlich gesehen nächster Preisträger landete auf dem 51. Platz, wie Markus Franke wissen ließ.

Nur strahlende Gesichter gab es, als schließlich die offizielle Förderurkunde überreicht wurde. Seitens des Vereins der Freunde des Burghardt-Gymnasiums Buchen dankte Vorsitzender Frank Pahl für die Spende. "Die Gesundheitserziehung ist fester Bestandteil unserer Ziele – und damit auch Bewegung, die das Großprojekt Klettergarten ermöglicht", betonte er und fügte an, dass man auf die Fertigstellung des Klettergartens "noch im laufenden Jahr" hoffe. Der fertige Klettergarten verstehe sich dann als öffentliche Einrichtung, die auch Besuchern offen stehe.