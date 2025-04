Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. An die Ostereier sollte man dieses Mal ein bisschen früher denken – das schrieb die RNZ bereits im März. Grund dafür: Gestiegener Eierkonsum und die Vogelgrippe verknappen das Angebot an Eiern. Die regionalen Anbieter betonten damals im Gespräch mit der RNZ, dass sie zwar so viel Eier wie in den vergangenen Jahren vorhalten – aber