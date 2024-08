Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Wohin mit dem Fallobst?". Es ist kein Bestandteil der Grüngutverwertung und darf somit nicht an Grüngutplätzen oder -abgabestellen abgegeben werden. Große Mengen an Fallobst könnten auf Grüngutplätzen zu Vermatschung und Ungezieferproblemen führen und im Extremfall eine Ablehnung des Verwerters bewirken. Einzelnes Obst an Ästen oder Baumschnitt ist unproblematisch – hier macht es die Menge. Der richtige Entsorgungsweg für Fallobst ist die Bioenergietonne (BET).

Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten einer sinnvollen Nutzung wie einkochen oder einlegen. Saisonal bieten regionale Entsafter und Mostereien ihre Dienstleistungen an. Die Natur ist ein idealer Helfer im Beseitigen des Fallobsts. Kleinere Mengen Obst können gemischt mit anderen Gartenabfällen und Erde zur Auflockerung auch auf dem Kompost landen.

Abgefallenes Obst kann auch gezielt vergraben werden, so dass es direkt im Erdreich verrottet und Nährstoffe an den Boden abgibt. Hierzu im Beet allerdings mindestens 50 Zentimeter tief sowie weit entfernt von Wurzeln der Pflanzen graben, da ansonsten Tiere das Obst wieder ausbuddeln könnten.

Natürlich kann Fallobst auch einfach liegengelassen werden – viele nützliche Insekten nutzen das heruntergefallene Obst als Nahrung. Diese Methode ist allerdings bei Zierrasenflächen nicht zu empfehlen.

Info: Fragen beantwortet die KWiN unter Telefon 06281/9060.