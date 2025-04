Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Gleich doppelt fand sich das Thema Ehrenamt auf der Tagesordnung der Sitzung des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschusses des Kreistags in der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach. Zum einen lieferte Volker Noe reichlich Informationen und Hintergründe zu dem, was das Ehrenamtszentrum im Zeitraum von 2022 bis 2024 so alles