300. Defibrillator bei Firma Haselmeier in Buchen installiert

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Vor wenigen Tagen wurde kreisweit der 300. Defibrillator bei der Haselmeier GmbH in Buchen installiert. Damit hat die AED-Initiative einen weiteren Meilenstein erreicht. "In vier Jahren sind 100 neue Geräte hinzugekommen", zieht Landrat Dr. Achim Brötel Bilanz: "Damit verliert die Initiative auch nach elf Jahren nicht an Fahrt". Angefangen habe alles mit der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote