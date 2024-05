Mosbach. (ds) Vor 43 Jahren wurde das Missionswerk St. Cäcilia Mosbach mit dem Gedanken gegründet, Verbindungen zu Menschen in den Missionsgebieten zu knüpfen und in Notlagen zu helfen. So entstand als Gründungsprojekt die St.-Cäcilia-Schule in Buyamba (Uganda). Anlass für diese erste Verbindung, die bis heute Bestand hat, war der Besuch von Pater Ignatius in Mosbach.

Gegenseitige