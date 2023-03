"Trotz des Anstiegs der Fallzahlen leben die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn in einer der sichersten Regionen des Landes. Die Zahlen der diesjährigen Kriminalstatistik sind auch nach der Pandemie und in Zeiten, in denen sich die Bevölkerung vielen neuen Herausforderungen stellen muss, erfreulich. Gerade in Phasen der Verunsicherung ist es wichtig, dass die Polizei durch ihre Arbeit den Menschen ein Sicherheitsgefühl zurückgeben kann", resümiert der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn weiter.

Die Anzahl der Gesamtstraftaten stieg zwar um 10,2 Prozent auf 31.584 Fälle in gesamten Präsidiumsbereich an und nähert sich damit den Zahlen vor der Corona-Zeit, liegt aber noch ein wenig niedriger als in den Jahren 2018 (33.164) bzw. 2019 (33.308). Auf 100.000 Einwohner kamen danach im abgelaufenen Jahr 3657 Straftaten, was wiederum einer Zunahme von glatt zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Bürgerinnen und Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis dürfen sich nach wie vor überaus sicher fühlen. Denn das Polizeipräsidium (PP) Heilbronn, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die hiesige Region liegt, steht im landesweiten Ranking auf dem ersten Platz in Sachen Sicherheit. Diese Erkenntnis vermittelt die Kriminalstatistik für das Jahr 2022, die vom PP Heilbronn am Donnerstag vorgestellt wurde.

Von Heiko Schattauer

Auch hier ist allerdings eine Art "Corona-Effekt" zu berücksichtigen. Die Häufigkeitszahl hatte 2019 etwa bei 3887 Straftaten pro 100.000 Einwohner gelegen. Mit den genannten aktuellen Werten liegt das PP Heilbronn im Landesvergleich auf Platz eins, im Vorjahr hatte man in dieser Bilanz Rang zwei belegt. Im baden-württembergischen Schnitt stieg die Zahl der Straftaten übrigens von 2021 auf 2022 um 13,1 Prozent. Zieht man den Vor-Pandemie-Vergleich, ergibt sich wiederum ein anderes Bild. 2022 liegt die Zahl der Straftaten im Land um rund fünf Prozent unter der des Jahres 2019.

Gute Arbeit, gutes Gefühl

"Das Polizeipräsidium Heilbronn steht im landesweiten Ranking auf dem ersten Platz in Sachen Sicherheit. Den Grundstein für dieses erneut herausragende Ergebnis legte hierbei die gute und engagierte Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Präsidiumsbereich", bewertet der neue Polizeipräsident Frank Spitzmüller die diesjährige Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Heilbronn.

Hier besser, da schlechter

Die Kennzahlen für den Neckar-Odenwald-Kreis als einer der fünf Bereiche, für die das PP Heilbronn verantwortlich ist, sind zum Teil besser als die der Gesamtbetrachtung. Im Laufe des Jahres 2022 wurden hier 4495 Straftaten erfasst; pro 100.000 Einwohner waren 3123 Fälle zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 7,4 bzw. 7,3 Prozent. Spannt man den Bogen in die Vor-Pandemie-Zeit, ergibt sich hingegen ein Rückgang von 2,9 Prozent bei den Fallzahlen (2019: 4630) bzw. 3,2 Prozent bei der Häufigkeitszahl (2019: 3226). Der NOK liegt damit im landesweiten Vergleich der einzelnen Kreise auf Platz sechs – wie im Vorjahr.

Weniger erfreulich: Die Aufklärungsquote ist im Kreis von 68,5 auf 58,7 Prozent gesunken; im gesamten PP-Bereich liegt sie immerhin noch bei 60,3 Prozent (2021: 66,5). "Nach dem herausragenden Fünf-Jahres-Hoch im Jahr 2021 bewegt sich die Aufklärungsquote nun annähernd wieder auf dem Niveau von 2018", heißt es dazu vonseiten der Polizei. "Vor allem im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist die Aufklärungsquote gesunken. Maßgeblich hierfür ist die quantitative Zunahme von Straftaten mit naturgemäß niedriger Aufklärungsquote, wie zum Beispiel der Computerbetrug mit rechtswidrig erlangten unbaren Zahlungsmitteln mit einer Quote von 7,3 Prozent. Bei einem Anteil dieser Delikte an allen Straftaten von 18,8 Prozent wirkt sich dies nicht unerheblich auf die Gesamtaufklärungsquote aus", erläutert der Polizeipräsident.

Von einer "sehr zufriedenstellenden Aufklärungsquote" berichtet er hingegen bei vorsätzlich begangenen Straftaten gegen das Leben. So konnten 2022 alle Fälle (18 im PP-Bereich) in diesem "besonders schwerwiegenden Deliktfeld" aufgeklärt werden. Auch in weiteren relevanten Bereichen wie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (89,8 Prozent Aufklärungsquote) oder der Wirtschaftskriminalität (94,8 Prozent) nehme man einen Spitzenplatz ein.

Einen deutlichen Rückgang und einen noch deutlicheren Anstieg hat man im Bereich des sogenannten Enkeltricks (-46,4 Prozent) auf der einen und beim Phänomenbereich "Falscher Polizeibeamter" auf der anderen Seite verzeichnet. "Die Tatsache, dass 95 Prozent der uns bekannt gewordenen Taten in diesem Bereich nicht zum Erfolg führten, bestätigt uns in unserer Aufklärungsarbeit über dieses besonders perfide Deliktfeld", erklärt die Leiterin des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn, Polizeioberrätin Lisa-Maria Klesse.

Starker Anstieg bei Cybercrime

Zurück in den Neckar-Odenwald-Kreis: Die meisten Einzelstraftaten wurden hier im Bereich Diebstahl verübt; 1099 Fälle wurden registriert. Auch Rohheitsdelikte (827) sowie Fälschungs- und Betrugsdelikte (699) tauchen in der Regionalstatistik verstärkt auf. Die größte Zahl findet sich allerdings mit insgesamt 1232 Fällen bei den "Sonstigen Straftatbeständen". Polizeipressesprecher Carsten Diemer erklärt auf RNZ-Nachfrage, welche Delikte hier gesammelt sind: "Das sind keine Kleinigkeiten. Dazu zählen etwa Erpressung, Landfriedensbruch, Brandstiftung oder Widerstand gegen Polizeibeamte." Letztgenannte sehen sich immer wieder selbst Gewalt ausgesetzt. Im gesamten PP-Bereich wurden 250 Angriffe gegen Beamte registriert (2021: 280), Verletzungen trugen 124 Polizisten oder Polizistinnen (2021: 88) davon.

Deutliche Anstiege weist die Statistik im Bereich Cybercrime im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis aus. Während die Straftaten im gesamten Zuständigkeitsbereich des PP Heilbronn von einem leichten Rückgang (-2,3 Prozent) künden, verzeichnete man im NOK einen Anstieg um rund 37 Prozent (111 Straftaten). Im Nachbarkreis gingen die Fallzahlen gar um 50,3 Prozent nach oben (218). "Die Fallanstiege dürften sich auf pandemiebedingt vermehrt durchgeführten Online-Käufe und hierbei missbräuchlich verwendeten Daten zurückführen lassen", erläutert Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer. Deutlich zurückgegangen ist im NOK dafür die Rauschgiftkriminalität (-26 Prozent), ähnlich stark gestiegen ist hingegen die Zahl der Wohnungseinbrüche (+30,8 Prozent). Mit 34 Fällen liegt man hier allerdings noch deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie: 2019 waren in der Region noch 53 Einbrüche zu verfolgen gewesen.

Der Anspruch bleibt hoch

Zu den 4495 im Neckar-Odenwald-Kreis begangenen Straftaten wurden 2022 insgesamt 2122 Tatverdächtige verzeichnet; lediglich ein Viertel davon war weiblich. Der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden ist im Vorjahresvergleich gesunken (bis zu 22,5 Prozent), der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen (26,3 Prozent) blieb in etwa gleich.

Mit dem Blick auf das große Ganze, das beim Polizeipräsidium Heilbronn ja immerhin 108 Kommunen, 4400 Quadratkilometer Fläche und rund 862.000 Einwohner bedeutet, zieht Polizeipräsident Frank Spitzmüller folgendes Fazit: "Mit der Kriminalstatistik des vergangenen Jahres können wir weitgehend zufrieden sein. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, dass die Bevölkerung in unserer Region sicher leben kann. Das ist unser Anspruch."

Update: Donnerstag, 30. März 2023, 17.25 Uhr

Als eines der „herausragenden Ereignisse“ (im negativen Sinn) wird in der Kriminalitätsstatistik des PP Heilbronn der Fall von Freiheitsberaubung und Vergewaltigung aus Altheim geführt, wo ein 37-Jähriger in seinem Haus Frauen festgehalten hat. Foto: ankf

Besondere Fälle

Einige "Herausragende Ereignisse" führt das Polizeipräsidium in der Kriminalitätsstatistik ebenfalls auf. Unter anderem den Erfolg der Ermittlungsgruppe "Cobalt", die im Oktober 2022 rund 200 Kilogramm Methamphetamin, in einer hydraulischen Presse versteckt, sicherstellen konnte. Der Straßenverkaufswert des Crystal Meth wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Der Fund der Heilbronner Kriminalpolizeidirektion ist die bislang wohl größte Sicherstellungsmenge dieser Droge in Deutschland.

Auch aus dem Bereich des Neckar-Odenwald-Kreises findet ein Verbrechen Eingang in diese Kategorie. Hier deckte die Ermittlungsgruppe "Time" einen spektakulären Fall von Freiheitsberaubung und Vergewaltigung auf: Eine 26-jährige Frau hatte sich in der Nacht auf den 19. Oktober 2022 mehreren Zeuginnen über einen Messenger-Dienst anvertraut und mitgeteilt, dass sie in der Nacht in einem Haus in Walldürn-Altheim vergewaltigt worden sei und dort aktuell gegen ihren Willen festgehalten werde. Der Beschuldigte sei Anführer einer Sekte und habe sie und weitere Geschädigte unter Drogen gesetzt. Darüber hinaus sei auch der 23-jährige Bruder des Beschuldigten in die Taten verwickelt.

Als die Kräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn das Haus betraten, wurden neben den beiden Männern und der Geschädigten noch drei weitere weibliche Personen angetroffen. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. "Im Rahmen des ersten Angriffes wurden bei der 26-jährigen Geschädigten Verletzungen festgestellt, die mit einer möglichen Vergewaltigung in Einklang zu bringen sein könnten", skizziert die Polizei im Fall rückblickend. Im Wohnhaus fand man zudem professionelle IT-Ausstattung, Schwerter sowie eine Vielzahl an Sexspielzeugen.

Bei den folgenden polizeilichen Vernehmungen konnte der Tatverdacht ausgeweitet werden; es ergaben sich Hinweise auf Freiheitsberaubungen sowie auf eine Vielzahl von Vergewaltigungen und körperlichen Misshandlungen über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern nach wie vor an. Gegen den Hauptbeschuldigten sowie dessen Bruder wurden die Unterbringung in einer Psychiatrie bzw. Untersuchungshaft angeordnet. Der 37-Jährige war als sogenannter "Lifecoach" aktiv und erreichte über seine Präsenz in sozialen Medien offenbar "eine bislang unbekannte Anzahl an potenziellen weiteren Geschädigten", so die Polizei. Aktuell sind den Ermittlern elf dieser Geschädigten bekannt.