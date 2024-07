Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Eine Verbesserung der Situation am noch einzigen Fahrkartenautomaten am Hirschhorner Bahnhof wünschen sich seit langem viele Reisende. Vor allem Senioren beklagen, dass der am Gleis 2 positionierte Automat bei Sonnenschein nicht blendfrei und daher nur schwer zu bedienen ist. Bekanntermaßen wurde der Automat am Gleis 1 aufgrund mangelnder Umsatzzahlen bereits im August 2020 abgebaut. Seither ist das Thema auch immer wieder mal Gegenstand der Diskussion in städtischen Gremien.

Profil Hirschhorn stellte nun an die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag auf Umsetzung des Automaten, der in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (AfS) besprochen wurde und heute Abend auch das in der Mark-Twain-Stube letztmals vor der Sommerpause tagende Stadtparlament beschäftigen wird.

Vier Alternativen haben die Profil-Kommunalpolitiker dazu aufgeführt. Zum einen die Möglichkeit, dass das Gerät dort stehen bleibt, wo es aktuell ist. Eben mit den Nachteilen, dass es nicht blendfrei ist und mobilitätseingeschränkte Personen einen sehr weiten Weg zurücklegen müssen, wenn sie von Gleis 1 abfahren wollen und keinen Fahrschein haben.

Oder die Option, den Automat von Gleis 2 auf die ursprüngliche Stelle am Gleis 1 umzusetzen. Das Fundament ist noch da, die Maßnahme würde 5000 Euro kosten, die die Bahn übernehmen würde, so Profil-Fraktionssprecher Bernhard Reichert. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Kasten auf Gleis 1 vor dem Fenster des Polizeireviers zu platzieren, was auch Vandalismus entgegenwirken würde.

Allerdings wäre dazu ein neues Fundament nötig. Schließlich könnte das Gerät auch auf eine neue Position am Treppenaufgang beim Servicepoint umgesetzt werden. Zwar wären auch dabei die Laufwege kurz, aber man bräuchte ebenfalls ein neues Fundament. Bei den letztgenannten Alternativen entstünden Kosten von jeweils 25.000 Euro, wovon die Bahn 5000 Euro übernehmen würde. 20.000 Euro blieben laut Reichert an der Stadt hängen.

Die Kosten seien auch deshalb so hoch, weil es seit kurzem bei der Bahn neue Richtlinien zur Elektroplanung gäbe. Man habe auch beim VdK angefragt, ob es von dieser Seite eventuell einen Zuschuss zu der Maßnahme gebe, aber bislang noch keine Antwort erhalten.

Wolfgang Schilling (CDU) bemängelte, dass der Profil-Antrag nicht gemäß den Statuten der Geschäftsordnung zustande gekommen sei. Die eventuelle Umsetzung des Geräts sei Aufgabe der Bahn. Das Ganze sei "ein altes Thema", bei dem sich auch schon Landtagsabgeordnete eingeschaltet hätten, erinnerte Max Weber (SPD).

Auch er sprach sich dafür aus, den Kasten wieder an den ursprünglichen Standort zu versetzen. "Wie stark wird der Automat überhaupt genutzt?", fragte Ute Stenger (SPD). Und bei einer Umsetzung ans Gleis 1 sei der Erwerb von Fahrkarten für die Michelberg-Anwohner, die Richtung Heidelberg fahren wollten, beschwerlich. Nach einiger Diskussion verblieb man, eine Antwort des VdK nach möglichen Zuschüssen abzuwarten, die vielleicht in der heutigen Sitzung der Stadtverordneten gegeben werden kann.