Hirschhorn und Region. (coe) Auch in Eberbach, Hirschhorn und Oberzent werden beim "europäischen Speedmarathon" der Polizei in dieser Woche wieder Verkehrsteilnehmende geblitzt, die zu schnell mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind. Sowohl die Polizei in Hessen als auch in Baden-Württemberg nehmen an der alljährlichen, europaweiten Verkehrskontrolle, die durch das Netzwerk ROADPOL organisiert wird, teil.

Nicht aus Schikane, sondern um auf die Gefahren durch zu schnelles Fahren aufmerksam zu machen.

Der Fokus der Verkehrssicherheitsinitiative liegt "auf der Überwachung der Geschwindigkeit, um Unfälle aufgrund von nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit zu reduzieren und das Risiko von schweren Verletzungen oder gar Todesfällen im Straßenverkehr zu minimieren", teilt die Pressestelle der hessischen Polizei mit und gibt – im Gegensatz zu den Kollegen in Baden-Württemberg – im Vorfeld der Aktion die Messstellen bekannt. Sie weist jedoch darauf hin, dass es auch zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen geben könne, die nicht angekündigt werden, "um auch nicht einsichtige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu Rücksichtnahme und Einhaltung der Verkehrsregeln anzuhalten".

Folgende Messstellen werden am kommenden Mittwoch (9. April) im Vertriebsgebiet dieser Zeitung zwischen 6 und 22 Uhr eingerichtet:

Landkreis Bergstraße:

> Hirschhorn,Wald -Michelbacher Straße

> Neckarsteinach, Bahnhofstraße

Odenwaldkreis:

> L3120 Beerfelden Kindertagesstätte

> B45 Gammelsbach Ortsdurchfahrt.