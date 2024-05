Hirschhorn. (red) Aus dem Abfall der industriellen Kaffeeproduktion stellt ein Hirschhorner Unternehmen nach eigenen Angaben einen Werk-und Baustoff her, der dauerhaft Kohlendioxid speichern und somit gut für unsere Umwelt sein soll. Aus der Kombination von 85 bis 90 Prozent Kaffeeabfallpulver und einem thermoplastischen Bindemittel hat es das neuartige "Coffee Composite Board" entwickelt.

Diese innovative Schichtplatte soll für den Innenausbau sowie den Laden-, Messe- und Möbelbau neue Maßstäbe im Umwelt- und Naturschutz setzen. Für diese Erfindung ist die DI Dekodur International GmbH jetzt mit dem Prädikat "Excellence in Business to Business: Materials & Serfaces" ausgezeichnet worden.

Das "Coffee Composite Board" lasse sich mit allen dekorativen und praktischen Hochdruckschichtstoffen beschichten, die das Unternehmen entwickelt habe. Zudem sei es auch in einer schwer entflammbaren Ausführung nach einer speziellen DIN-Norm erhältlich.

Die Platten aus dem Kaffeeabfallpulver seien recyclebar und ließen sich "jederzeit wieder in dem Produktionskreislauf zuführen", erklärt eine Sprecherin für das Unternehmen. Damit übertreffe die ökologische Wirkung dieses Materials "alle anderen Baustoffe, denn mit nur circa 30 Quadratmetern des Coffee Composite Boards werden bis zu zwei Tonnen CO2 dauerhaft gespeichert". Das Board wurde in Zusammenarbeit mit SUS Materials GmbH & Co KG in Heidelberg und der BASF SE entwickelt.

Die Firma Dekodur International hat sich schon mehrfach durch seine Innovationen hervorgetan und hat bereits einige Auszeichnungen gewonnen. Auch das "Coffee Composite Board" wurde bereits im Jahr 2022 mit dem Materialpreis von raumPROBE ausgezeichnet. Im Januar 2024 erhielt Dekodur zudem den German Design Award. Die Stiftung zeichnet Pionierleistungen aus, die das leben untreschiedlicher Zielgruppen nachhaltig verbessern und aufzeigen, wohin uns Innovationen führen können, führt die Pressesprecherin der Firma aus.