Heidelberg/Eberbach. (S.A.H.) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nach umfangreichen Ermittlungen und Übernahme einer Vielzahl von Verfahren anderer Staatsanwaltschaften Ende Oktober Anklage erhoben.

Einem Mann wird vorgeworfen, wiederholt aus den Patientenzimmern verschiedener Krankenhäuser bundesweit Geldbeutel von vorwiegend älteren Patienten entwendet und aufgefundene Bankkarten für Bargeldabhebungen und Einkäufe verwendet zu haben. Insgesamt werden dem Angeschuldigten 58 Taten (Diebstahls- und anschließende Verwertungstaten) zur Last gelegt.

Die Ermittlungen begannen im Juni, nachdem die Angehörigen eines im GRN-Klinikum Eberbach verstorbenen Patienten Anzeige erstattet hatten, weil sie festgestellt hatten, dass dessen Geldbeutel fehlte und es zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto kam. Im Fortgang der Ermittlungen wurde der mutmaßliche Täter durch Bilder und Videoaufzeichnungen identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben werden. Nach knapp zwei Monaten erwischten ihn die Ermittler Anfang September am Hauptbahnhof Magdeburg.

Aufgrund der Gesamtschadenshöhe von rund 23.000 Euro besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine Straferwartung von mehr als vier Jahren, weshalb die Zuständigkeit des Landgerichts eröffnet ist.