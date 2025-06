Von Rüdiger Busch

Buchen. "Dieses Zeichen des Friedens können wir Menschen derzeit beim Blick auf das, was in der Welt geschieht, dringender denn je brauchen", sagte Dekan Johannes Balbach an der vierten Station der Fronleichnamsprozession, die mit einer imposanten Friedenstaube aus Blüten gestaltet war.

Bei strahlendem Sonnenschein nahmen am Donnerstag rund 150