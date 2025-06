Großeicholzheim. (lm) Unter anderem wegen eines technischen Defekts in der Großeicholzheimer Schloßgartenhalle wird der Fest- und Heimatabend zum 1250. Dorfjubiläum in langer Erinnerung bleiben. Und das vor allem, weil dadurch der unglaubliche Zusammenhalt und das Improvisationstalent der "Eichelzer" beeindruckten.

Genau diese Charakterisierung der Dorfbewohner war bereits in den Festreden von Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Thomas Ludwig und Bürgermeisterin Carina Dittrich von der Partnerstadt Reichenbach lobend hervorgehoben worden.

Dankbar hatte auch Ortsvorsteher Reinhold Rapp das Engagement und den Gemeinsinn seiner zahlreichen Mitstreiter Revue passieren lassen.

Der Männergesangverein Großeicholzheim und Auerbach überbrückte gekonnt eine technische Panne beim Fest- und Heimatabend. Foto: Liane Merkle

Das Festprogramm war vor allem ein bunter musikalischer Strauß, gebunden vom Musikverein Seckach unter Leitung von Martin Heß, der Musikschule Bauland – genauer: von Leiterin Nikola Irmai-Koppányi und den Schülerinnen Isabelle und Felicia Stromberger sowie Pauline und Hanna Bischoff am Klavier.

Die Mini-Chor-AG der Grundschule Großeicholzheim und alle Kinder der Grundschule, der Männergesangverein Großeicholzheim – unterstützt von den Auerbacher Kollegen – sowie der örtliche Singkreis, beide unter Dirigent Klaus Bayer, rundeten das charmante Musikgebinde ab.

Doch selbstverständlich muss man an einem solchen Abend auch etwas über die Geschichte des Orts erfahren, und da Bürgermeister Ludwig die Historie von Beginn an bereits bei der Eröffnung des Jubeljahres recherchiert hatte, ging es ihm nun mehr um die Menschen und die positive Entwicklung des größten Seckacher Ortsteils.

Das Vereinsleben entwickelte sich in Großeicholzheim schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, "der 1872 gegründete Männergesangverein ist dafür ein Paradebeispiel", so Ludwig.

Bürgermeister und Ortsvorsteher trugen sich ins Goldene Buch ein. Foto: Liane Merkle

Seit dieser Zeit biete die örtliche Vereinswelt beste Rahmenbedingungen zur Pflege der Dorfgemeinschaft, des sozialen Miteinanders und zur Verwirklichung gemeinsamer Interessen, nicht nur im Gesang, sondern auch z. B. im Sport, wo man sich gerne an die erste Fußballmannschaft des SV Großeicholzheim als festen Bestandteil der Landesliga bzw. der zweiten Amateurliga Odenwald mit ausschließlich einheimischen Spielern erinnert.

Sport, Musik, Fastnacht, Freiwillige Feuerwehr und die beiden Kirchengemeinden spielten eine wichtige Rolle, sie prägten das gesellschaftliche Leben in Großeicholzheim, wodurch man auch große gemeinsame Ziele verwirklichen konnte.

Etwa durch die legendären Tanzveranstaltungen, als viele freiwillige Helfer über viele Jahre Samstag für Samstag mit anpackten. Oder durch das Bürgerprojekt Wasserschloss, die Bürger-Energie Großeicholzheim und den Neubau des evangelischen Gemeindehauses.

Man halte zusammen, krempele die Ärmel hoch, packe an. Die Großeicholzheimer könnten stolz darauf sein, was sie mit Solidarität, Gemeinschaftssinn, Empathie, Toleranz, Eigeninitiative und Engagementbereitschaft alles erreicht haben.

Und sie können sich freuen, dass der Straßenbelag in der gesamten Ortsdurchfahrt samt ausgebautem Gehweg bis zur S-Bahnstation, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle am Milchhäusle, die neue Wasserleitung vom Seckachweiher bis zum Hochbehälter "Mutschere" und der Straßenbelag von Großeicholzheim durch die Bannholzsiedlung bis zur L 583 bei der Hagenmühle als Geschenk der Gemeinde Seckach und des Landes Baden-Württemberg rechtzeitig fertig wurden.

Im Beisein von Landrat Dr. Achim Brötel (l.) und Bürgermeister Thomas Ludwig (r.) übergab Minister Peter Hauk (2. v. l.) an Ortsvorsteher Reinhold Rapp einen Leader-Bewilligungsbescheid. Foto: Liane Merkle

Gewohnt kurzweilig ansprechend bestätigte Landrat Brötel den in Großeicholzheim gelungenen Dreiklang aus Herkunft, Tradition und Zukunft als eine immerwährende Verpflichtung, das Beste aus drei Welten miteinander zu verbinden: die Weisheit der Vergangenheit, die Kraft der Gegenwart und die Hoffnung der Zukunft.

Glückwünsche kamen auch von der Partnerstadt Reichenbach in Person von Bürgermeisterin Carina Dittrich, die zum 35. offiziellen Partnerschaftstreffen mit rund 50 Reichenbachern und jeder Menge Festbier angereist war mit dem guten Rat: "Haltet die Geschichte dieses Jubiläums fest und verstaut sie in den Kirchenmauern für unsere Nachfahren."

Den lobenden Worten seiner Vorredner schloss sich Minister Hauk an. Als Geschenk hatte er den Leader-Bewilligungsbescheid dabei, der bestätigt, dass Leader und das Land Baden-Württemberg den förderfähigen Teil des Jubiläumsfests "zur Förderung des Gemeinschaftsgeists" zu 50 Prozent übernimmt.

Doch zuvor begeisterte der Verein "Großeicholzheim und seine Geschichte" mit einer modischen Zeitreise, die bei "Neandertaler" Günter Schmitt-Haber begann und über die Mode der Bauern-, Diener- und Herrschaften zum bekannten "Schnäischittler" sowie dem braven Soldaten Schweik aus "Aichelsche" führte.

Hatte man den "Schnäischittler"-Moderator Mathias Mayer für die kurzweilige Programmansage des Abends gewinnen können, so überzeugte dessen Bruder Tobias während der "Modenschau" als "Heidi-Klum-Ersatz für Aichelsches Next Topmodel".

Der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ präsentierte eine modische Zeitreise.Foto: Liane Merkle

Und dann war der Großteil des Festabends vorbei, und die "Feen der Freaky Feets aus dem Zauberwald" schwebten bereits über die Bühne, als ein Totalausfall die Lautsprecheranlage zum abrupten Schweigen brachte.

Die Situation wurde jedoch durch die Fehlersuche seitens der Techniker und das große Improvisationstalent des örtlichen Männergesangvereins gerettet, der spontan die Feen auf der Bühne ablöste und ein begeisterndes Schlagerkonzert lieferte, das die voll besetzte Schlossgartenhalle zum Mitsingen animierte, bis der Feen-Tanz dank Ersatzanlage fortgesetzt werden konnte.

Der Beifall für alle Agierenden war ohrenbetäubend verdient.

Mit dem Eintrag von Bürgermeister und Ortsvorsteher ins dank Rainer Kampfhenkel überaus schmucke Goldene Buch der Gemeinde sowie einem großen Dankeschön an "Festkapitän" Reinhold Rapp und Ehefrau Anke durch Bürgermeister sowie Christoph Leppla und Mathias Mayer und dem gemeinsam gesungenen Badnerlied endete der offizielle Teil des Festabends, den die "Aichelscher Bläsergruppe" und Alleinunterhalter Johann gemütlich ausklingen ließen.