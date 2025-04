Robern. (kö) Die Glatteissaison ist wohl vorbei, aber im Kreis wird schon für die nächste vorgesorgt: Am Parkplatz des Roberner Friedhofs (an der L525) wurde eine weitere Glättemeldeanlage in Betrieb genommen, die bereits achte im gesamten Straßenmeisterbezirk Mosbach. Weitere Anlagen stehen zum Beispiel in Waldbrunn, Schefflenz, Auerbach Waldhausen und Hüffenhardt.

