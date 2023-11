Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Die kleine Verzögerung wegen der Oberleitung, wodurch die S- und Regionalbahnen erst zwei Tage später als geplant wieder in beiden Richtungen zwischen Eberbach und Neckargemünd fahren konnten, sei der Deutschen Bahn verziehen. Wir hatten Schlimmeres befürchtet. Laut ist das Aufatmen zu hören, dass auf dieser Strecke nun niemand mehr auf den Schienenersatzverkehr angewiesen ist.

Dessen Rücksichts- und Unzuverlässigkeit zu verzeihen, fällt vielen Pendlern schon wesentlich schwerer. Doch die "Testfahrten" am Freitag und Samstag sind durchweg positiv ausgefallen – sogar das Fahrrad durfte problemlos mit in die Bahn. Alles gut also?

"Nicht wirklich", sagen die Menschen, die während der Testfahrt erzählen, dass die Bahnen "zu Stoßzeiten immer so voll sind", dass man bis Mannheim stehen müsse und sich jetzt schlimmstenfalls "Corona" einfange. Auch die Straßenbahnen und Busse böten kein Fahr-Vergnügen, schon an den Haltestellen ist Gedränge zu beobachten. Es bleibt also viel zu tun, vor allem im ländlichen Raum.

Wie kann es sein, dass die Busse die Schülerinnen und Schüler morgens aus dem ländlichen Raum, etwa Schönbrunn, schon eine Schulstunde vor dem tatsächlichen Unterrichtsbeginn nach Eberbach karren? Überfüllt natürlich.

Das ist dann eine echte Stoß-Zeit. Zu anderen Zeiten, nach 18 Uhr, fährt quasi nichts mehr. Niemand sollte wegen seines Alters, seiner Gesundheit, seiner Herkunft, seiner Finanzsituation und seines Wohnorts benachteiligt werden. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren möchte, dem sollte dies auch abseits der Zentren möglich sein. Wir bleiben dran.