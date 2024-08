Eberbach. (coe) Wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist das Team der Stadtförsterei um die Gesundheit der Wildschweine im Gehege im Holdergrund besorgt. Ein Übergreifen einer Infektion auf die Eberbacher Wappentiere hätte hier weitreichende Folgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb gilt ab sofort ein absolutes Fütterungsverbot. Jegliche Gabe von Futter, Schlacht- oder Speiseabfällen, Brot, Obst und anderem erhöht die Gefahr einer Infektion mit dem tödlichen Virus.

Teile der Gemarkung Eberbach befinden sich wegen des Fundes eines bereits mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Falls nun in der "Pufferzone" (Sperrzone I), die in einem Radius von 10 km um die "Infizierte Zone" (Sperrzone II) eingerichtet worden ist. Menschen sind durch die ASP nicht gefährdet; die Tierseuche befällt nur Haus- und Wildschweine und verläuft für die Tiere meist tödlich.

Bereits am Montag sind am Gehege Schilder mit dem Fütterungsverbot aufgehängt worden. Dieses dient dem Schutz der Tiere und dem Erhalt des sehr beliebten Geheges. Die Mitarbeiter der Stadtförsterei sind fassungslos, dass diese Schilder abgerissen und in das Gehege geworfen wurden. Sie appellieren an das Verständnis, die Vorsicht und die Einsicht der Besuchenden.