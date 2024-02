Eberbach. (coe) Die Stadtwerke Eberbach warnen vor unseriösen Anrufern und dem Abschluss von Haustürverträgen. "Viele Kunden haben uns darauf hingewiesen, dass sie gerade von Personen angerufen werden, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke oder angeblicher Partnerfirmen ausgeben", erklärt Petra Hilbert vom Risikocontrolling der Stadtwerke. Deren Ziel sei es, die Kunden zu überreden, Stadtwerkeverträge zu kündigen und neue Verträge abzuschließen.

Hilbert ist dankbar für die Wachsamkeit der Kunden. Denn gerade sei eine sensible Zeit für Vertragswechsel, weil die Stadtwerke Eberbach GmbH "jetzt die Jahresendabrechnungen verschicken. Wer die Kosten schwarz auf weiß vor Augen hat, überlegt vielleicht, das Unternehmen zu wechseln. Ein kritischer Blick auf die Rechnung ist durchaus sinnvoll, auch ein Anbieter-Wechsel steht jedem frei.

Doch übereilte Unterschriften nach aufdringlichen Anrufen können noch mehr Kosten verursachen. "Die Stadtwerke Eberbach distanzieren sich ausdrücklich von dieser Vorgehensweise. Wir raten unseren Kunden, auf keinen Fall irgendwelche persönlichen Auskünfte wie zum Beispiel Zählernummer und Zählerstand zu erteilen oder Verträge zu unterschreiben", teilt Hilbert mit. Wer schon unterschrieben hat und dies bereue, könne sich auf das vierzehntägige Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften berufen. "Widersprechen Sie umgehend dem Vertrag in schriftlicher Form, schicken Sie Ihren Widerspruch per Einschreiben und Rückschein an das Unternehmen", rät Hilbert. Die Stadtwerke beraten unter der Rufnummer (0 62 71) 92 09 0.