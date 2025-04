Von Peter Bayer

Eberbach. Zweimal hatte er den einschneidenden Schritt in einen neuen Lebensabschnitt verschoben – jetzt war endgültig Schluss: Nach über 45 Dienstjahren wurde Ralf-Peter Schwindt in den Ruhestand verabschiedet. Die letzten viereinhalb Jahre war der Erste Polizeihauptkommissar Leiter des Polizeireviers in Eberbach, dem nach eigenen Worten "schönsten Teil