Von Peter Bayer

Eberbach. Bunt wie der Herbst ist auch das neue Programm: Am Montag, 23. September, startet das Herbst/Winter-Semester der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd (vhs). Mit 678 Kursen wurde das Angebot gegenüber dem Vorjahr deutlich erweitert. Durch die vielen Netzwerk- und Kooperationspartner sind viele neue und spannende Vorträge und Kursangebote entstanden, Buchungen sind ab sofort möglich. "Auch in diesem Jahr haben wir die Preise nicht erhöht", betont vhs-Leiterin Melanie Potoski.

Das neue Programm enthält einige "Specials". So gibt es diverse Fortbildungen für Vereine wie Pressearbeit, Serienbriefe erstellen, Öffentlichkeitsarbeit auf Instagram für Einsteiger, digitable Kommunikationsplattform "Padlet", Recht und Finanzen oder "Was muss ich als neuer Vorstand im Verein wissen?"

Ein aktuelles Thema ist die Afrikanische Schweinepest. Am Dienstag, 15. Oktober, findet hierzu vom Landesjagdverband ein kostenfreier Infoabend im vhs-Saal in Eberbach statt. Beginn ist um 18.30 Uhr, um Anmeldung wird gebeten. Im Rahmen des Projekts "Wilde Sau" gibt es am Dienstag, 26. November, ein "Wild(es) Weihnachtsmenü".

Viele neue Kurse gibt es auch für Eltern. Seien es nun die BabySteps, die singenden Tanzmäuse, Babymassage, die Elternschule für werdende Eltern (Stillvorbereitung, Beikost, Baby- und Kleinkindschlaf und mehr), dazu Schwimmkurs, Tanzkurse, achtsame Ernährung für die ganze Familie oder Erste Hilfe speziell am Kind. "Wir wollen ein Netzwerkknoten und Anlaufstelle für Eltern sein", betont Fachbereichsleiterin Luisa Schüssler. Die vhs biete vieles an, was früher Hebammen gemacht haben.

Vielfältig ist auch der Bereich "Gesellschaft und Umwelt". Fortgesetzt wird die Reihe "Hörgesundheit" in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat, dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Eberbach. "Die Nachfrage ist da", sagt Melanie Potoski. Beide Veranstaltungen finden in Eberbach statt. Am Freitag, 15. November, heißt es "Zum Glück mit Hörgerät", und am Dienstag, 26. November, geht es um den "Hörverlust im Alter". Zu beiden kostenfreien Vorträgen wird aus organisatorischen Gründen um vorherige Anmeldung gebeten. Mitarbeiter des Auto Club Europa informieren am Dienstag, 5. November, über die Hintergründe der Elektromobilität.

Ein Besuch im Landtag mit Teilnahme an einer Plenarsitzung ist für Mittwoch, 29. Januar, geplant. Die Anreise muss selbst organisiert werden.

Im Bereich "Kultur und Gestalten" hat die vhs viele Angebote für alle Altersschichten. Zaubern lernen, Tanzen, Tänzerische Früherziehung, Kunst, Fotografie oder Laubsägearbeit – der Bereich der "Jungen vhs" ist vielfältig. Für (Groß-)Eltern mit Kindern ist die Zaubershow für die Familie oder das Gestalten von Weihnachtskugeln. Dazu gibt es für Wochenend-Workshops in der Region, die teilweise in den Ateliers der Künstler stattfinden. An Erwachsene und Kinder richten sich verschiedene Kurse und Workshops zu den Themen Malen, Zeichnen, Kunsthandwerk, Schreibwerkstätte oder Fotografie. Kinder können T-Shirts selbst bedrucken. In einem Häkel-Workshop lernen Anfängerinnen und Anfänger die Grundlagen, ehe sie sich an ihren ersten DIY-Korb wagen.

Seit jeher ein großer und wichtiger Bereich im Programm der Volkshochschule ist "Gesundheit und Ernährung". Neu sind Online-Vorträge zu Gesundheitsthemen, wie etwa zur elektronischen Patientenakte (EPA), einem der zentralen Projekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen, am Dienstag, 29. Oktober. Anfang 2025 soll allen gesetzlich Krankenversicherten eine EPA zugeteilt werden, wenn sie nicht aktiv widersprechen. Im Vortrag "Energize your life" geht es darum, neue Kraft aufzutanken. Eine hohe Nachfrage gibt es für Tanzkurse für Erwachsene. Zu den Bereichen Zumba, Rückengymnastik oder Faszien-Fitness gibt es Kurse und Workshops. Für die "Junge vhs" gibt es Kickboxen und Selbstverteidigung sowie zum ersten Mal in Eberbach am 2. und 3. Januar drei zweitägige Workshops zur Trendsportart "Parkour" für Anfänger bis Fortgeschrittene. "Die Initiative ist von den Jugendlichen selbst ausgegangen", sagt Luisa Schüssler. "Wenn sie Ideen oder Wünsche haben, können sich die Jugendlichen gerne bei uns melden", bietet vhs-Leiterin Melanie Potoski an.

Sprachkurse sind nach wie vor gefragt. "In den Deutsch- und Integrationskursen sind wir dabei, die langen Wartelisten abzubauen", so Potoski. Speziell in Eberbach gibt es die Kooperationen mit dem Arbeitskreis Asyl, dem Rhein-Neckar-Kreis, den Freiräumen oder dem T-Café. Sprachkurse gibt es für den Beruf – Business English, Arabisch für Multiplikatoren, Französisch – ebenso wie für den privaten Sprachgebrauch zum Einsteigen,Wiederholen oder Vertiefen. Neben den Klassikern gibt es auch chinesisch oder Arabisch. Für die Jüngeren gibt es den English Kids Club ab acht Jahre, Prüfungsvorbereitungen mit Auffrischen der Grammatik.

Im Themenbereich "Arbeit und Beruf" können sich Interessierte fit für den Job machen in Word, Excel, Outlook oder PowerPoint. In kleinen Gruppen gibt es einen Bewerbungscheck oder eine Computersprechstunde für Senioren und PC-Einsteigerkurse. In Kursen zur Stressreduktion – sie sind für die Bildungszeit anrechenbar – lernen die Teilnehmer verschiedene Techniken kennen. In die zweite Runde geht die Qualifizierung Schulkindbetreuung", eine modulare Qualifizierung für kommunale Einrichtungen und freie Träger für die Betreuungskräfte an Grundschulen. Schließlich gibt es noch ein vielseitiges und vorrangig kostenfreies Angebot an Online-Vorträgen mit hochkarätigen Experten zu aktuellen Themen.

Info: Informationen und Anmeldung unter Telefon 06271/946210, E-Mail an info@vhs-eb-ng.de oder im Internet unter www.vhs-eb-ng.de.