Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Mit Kunst helfen" ist die Ausstellung überschrieben, die die Volksbank Neckartal gemeinsam mit der Heidelberger "Herz HD-Stiftung" in ihrer Hauptgeschäftsstelle in Eberbach präsentiert. 39 faszinierende "Shona-Skulpturen", die von Künstlern aus Simbabwe aus Vulkansteinen in verschiedenen Farben, sogenannten Serpentin-Steinen geschaffen worden sind, sind im ersten Obergeschoss des Finanzinstituts zu bestaunen.

Schon Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Skulpturen der "Shona", die rund 70 Prozent der Bevölkerung Simbabwes ausmachen, wegen ihrer bildhauerischen Qualität weltberühmt. Am Donnerstag, 7. Dezember, sollen die Exponate zugunsten bedürftiger Kinder aus Simbabwe versteigert werden.

„Pretty girl“, von L. Mamvura. Foto: Barbara Nolten-Casado

Seit 25 Jahren bestehe die Stiftung von Hans und Doris Herz bereits, informierte Vorstandsmitglied Daniel Mohr von der gastgebenden Bank während der Vernissage die zahlreichen Gäste. Da die Herz HD-Stiftung von der Volksbank betreut wird und man Familie Herz als das "personifizierte Vertrauen" kennengelernt habe, beschloss man seitens der Bank, neben der eigenen Stiftung "Kinder in unserer Region", "auch mal ein internationales Projekt zu unterstützen".

Es war im Jahr 1998, als das Ehepaar Herz die gemeinnützige "Herz HD-Stiftung" in Heidelberg gründete. Auslöser war der Wunsch, Spenden "möglichst Eins zu Eins" bedürftigen Menschen zukommen zu lassen.

Als der Sohn der Familie, ein Kinderarzt und Infektiologe, mit seiner Frau 1999 erstmals Simbabwe besuchte und die Not der Aids-Waisenkinder in dem von der heimtückischen Krankheit schwer betroffenen afrikanischen Land kennenlernte, stand fest, dass die neu gegründete Stiftung dort aktiv werden sollte. Auch hatte er damals eine Skulptur von seiner Reise mitgebracht, die er einem erst 14 Jahre alten Künstler abgekauft hatte. Die Idee, derartige Kunstwerke zu erstehen und für den guten Zweck zu versteigern, war geboren.

Hans und Doris Herz machten sich auf die Reise nach Simbabwe, um auf abenteuerlichen Wegen bei den einzelnen Shona-Künstlern Skulpturen zu erwerben: "Am Ende hatten wir 1,6 Tonnen eingekauft", berichtete Doris Herz.

Bei diversen Ausstellungen und Versteigerungen konnte das Stifterehepaar in den folgenden Jahren beachtliche Beträge für die Unterstützung von Kindern in Simbabwe mit Nahrung, Bildung und Gesundheitschecks einnehmen.

Das erste Projekt der Herz HD-Stiftung (wobei "HD" für Hans & Doris steht), war ein Waisenhaus mit vierzig Kindern. "Wir übernahmen die vollen Kosten für etwa zwei Jahre", berichtete Hans Herz. Danach waren es die Schulgebühren für über 3500 bei den Großeltern lebende Aids-Waisenkinder, derer sich die Stiftung annahm.

Ab 2012 übernahm man dann in drei ländlichen Distrikten außerhalb von Harare die bis dahin von der Unicef finanzierte Schulspeisung an 152 Schulen: 12.000 Kinder erhalten seitdem täglich eine Breimahlzeit aus Mais- und Sojamehl und werden einmal im Quartal medizinisch untersucht. Über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der privaten Treuhand-Stiftung Kapnek, die in Simbabwe landesweit Medikamente zur Aids-Prävention verteilt, berichtete Tochter Christina Herz.

Mother and child“, von Dominic Benhura. Foto: Barbara Nolten-Casado

Achtmal hat das Ehepaar Herz inzwischen Simbabwe besucht und feststellen können, dass das zur Verfügung gestellte Geld dort ankommt, wo es dringend benötigt wird. Dass all die Hilfe nicht allein aus den Erträgen der ehrenamtlich geführten Stiftung finanziert werden könne, und dass man daher auf Spenden, Erlöse aus Benefizveranstaltungen et cetera angewiesen sei, das legte Hans Herz seinen Zuhörern abschließend ans Herz.

Wer an der Ersteigerung der Skulpturen mit Limit-Preisen zwischen 150 und 2500 Euro interessiert ist, kann bereits jetzt ein Gebot bei der Volksbank Neckartal abgeben.

Informationen unter www.herzhdstiftung.de