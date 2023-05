Eberbach. Der Neubau der Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße hat sichtbar Gestalt angenommen. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend weitere Leistungen vergeben. Diesmal war es der Einbau einer Dampfsperre im Dachbereich für etwas über 94.000 Euro. Damit belaufen sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme bis jetzt auf über 4,2 Millionen Euro.

Von Peter Bayer

Für den Einbau der Dampfsperre waren zwei Angebote eingegangen. Das günstigste gab die Firma Carmen Helm aus Elztal in Höhe von 94.394 Euro ab. Das zweite Angebot lag bei knapp 105.000 Euro. Das Gesamtergebnis liegt bei momentan 83,25 Prozent der ausgeschriebenen Leistungen bei 4.212.667 Euro, das sind brutto 912.255 Euro über der Kostenberechnung. Das entspricht einer Kostensteigerung von 23,06 Prozent. Ein Förderantrag auf den Ausgleichsstock wurde gestellt, eine positive Zusage über 1,136 Millionen Euro liegt schriftlich vor. Ein Förderantrag für den Einbau der Lüftungsanlage wurde ebenfalls positiv beschieden, die Fördersumme beträgt 72.000 Euro.

In den beiden folgenden Ausschreibungspaketen geht es um die Tischlerarbeiten, die Fliesen- und Plattenbelagsarbeiten und Baureinigung sowie um die Landschaftsbauarbeiten.

Der Kindergartenneubau ist geplant als Ersatz für den evangelischen Kindergarten Regenbogen sowie als Zusammenführung der drei U3-Gruppen des Vereins Postillion in einem Gebäude. Die Kindertageseinrichtung soll damit drei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen umfassen.

Das im Jahr 1910 als Schulhaus errichtete Gebäude in Brombach soll als Dorfgemeinschaftshaus weitergenutzt werden. Die ersten Arbeiten zum Umbau hat der Bau- und Umweltausschuss nun vergeben. Die Tischler- und Verglasungsarbeiten wird die Firma Schwarz aus Gengenbach ausführen. Sie hat mit 111.906 Euro das günstigste Angebot unter den insgesamt sieben Bietern abgegeben. Es liegt um 16.783 Euro oder 17 Prozent über der Kostenberechnung vom Oktober 2021. Damit liegt man noch unter dem Baupreisindex, der im Schnitt um 20,3 Prozent gestiegen ist. Die Arbeiten beinhalten den Austausch der vorhandenen alten Fenster, deren Baujahr und technischen Werte nicht bekannt sind. Hier sollen Holzfenster mit einer Zwei-Scheiben-Isolierverglasung eingebaut werden.

Für die Elektroarbeiten wurden acht Firmen angeschrieben, nur die Firma Wunder aus Eberbach hatte ein Angebot in Höhe von 144.464 Euro abgegeben. Es liegt damit um 48.302 Euro über der Kostenberechnung.

Die Stadt Eberbach erhält aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) des Landes 174.760 Euro bei förderfähigen Kosten in Höhe von 436.900 Euro. Ebenso gibt es einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 180.000 Euro als Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock des Landes. Weiterhin sind Zuwendungen in Höhe von 51.000 Euro zu erwarten, ein zweiter Antrag läuft hier noch. Die Ausführung der geplanten Baumaßnahme ist in der Zeit von Juni 2023 bis Mai 2024 geplant.

Weitere Kosten in Höhe von netto 69.121 Euro kommen auf die Stadt durch die Sanierung des Ohrsbergturms zu. Ein Förderantrag im Rahmen der Naturparkförderung wurde Ende 2020 gestellt, eine Zusage steht jedoch noch aus. Im Juli 2020 war der Turm einer eingehenden Sichtprüfung unterzogen. Dabei wurden sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die im September darauf behoben wurden. Im Oktober 2021 wurden bei einer Begehung durch eine Firma erneut Schäden festgestellt, die nun behoben werden sollen.

Drei der vier angeschriebenen Unternehmen haben Angebote eingereicht, das günstigste kam von der Firma Dengel Bau GmbH aus Schöntal-Berlichingen, welche bereits im September 2020 die ersten Schäden behoben hatte. Die Ausführung der Leistungen ist ab Mitte August geplant und soll im November abgeschlossen werden.